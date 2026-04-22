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NBA年度獎項於今（22）日季後賽期間陸續揭曉，奧克拉荷馬雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）眾望所歸，擊敗灰狼隊愛德華茲（Anthony Edwards）與金塊隊穆雷（Jamal Murray），奪下2025-26賽季年度關鍵球員。這座獎項不僅肯定了他在關鍵時刻的宰制力，也讓他挑戰蟬聯MVP的氣勢攀上巔峰。自2022年NBA設立年度關鍵球員獎以來，現年27歲的亞歷山大成為史上第四位獲此殊榮的球員。根據統計，SGA本賽季在關鍵時刻的總得分達175分、投進52顆球，兩項數據皆高居全聯盟第一。他在關鍵時刻的125分鐘上場時間內，正負值高達+93，帶領雷霆隊在這些膠著的比賽中打出20勝7敗的驚人戰績。亞歷山大本賽季例行賽出戰68場，繳出場均31.1分、4.3籃板、6.6助攻及1.4抄截的華麗數據，投籃命中率更達到驚人的55.3%。此外，他已經連續三個賽季蟬聯「聯盟罰球王」，在進攻端的威脅性讓各隊防線束手無策。雷霆隊在亞歷山大的帶領下，本季寫下全聯盟最佳的64勝18敗戰績。外界分析，奪下關鍵球員獎後，亞歷山大極有機會在25日揭曉的MVP中脫穎而出。若他順利獲獎，將成為繼約基奇（Nikola Jokic）後，聯盟首位達成MVP連霸的球員。