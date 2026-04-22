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前民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍，失去不分區立委資格後，頻頻上政論節目展開連番爆料，她更證實，已向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍。今（22）日前台聯立委許忠信將遞補接任不分區立委，李貞秀於深夜發文怒批民眾黨中評會開鍘的指控不合常理，強調無對價關係。李貞秀臉書發文表示，這次的開除決議，不僅給出的理由極度空泛，缺乏任何具體、客觀事證，甚至連攸關決策過程的最基本「會議記錄」都付之闕如。用「莫須有」的罪名與黑箱程序，輕率剝奪一名不分區立委的資格，這不僅是對她個人的嚴重傷害，更是對民主程序的粗暴踐踏。李貞秀表示，更重要的是，外界流傳所謂「金錢對價」的說法，完全違反常理，也完全不符合事實。一個正在行使職權的立法委員，肩負全國民意與公共責任，怎麼可能把自己的職位「喊價」400多萬元來進行交換？這樣的說法，不僅荒謬，更是對制度與理性的侮辱。李貞秀鄭重表示，自始至終，沒有任何對價關係，沒有任何金錢交換，更沒有任何利益輸送。如果真有所謂交易，必然會留下具體金流、對話紀錄或可驗證的客觀證據；然而至今為止，沒有任何一項可以被檢驗的證據被提出。僅憑片面指控與政治操作，就試圖將一位現任立委定罪，這樣的行為，本身才是對法治最大的傷害。李貞秀強調，任何組織與政黨，都不應該、也不能凌駕於法律與程序正義之上。沒有正當程序，就沒有實質正義。如果政黨內部對待自己的黨員與立法委員，都能夠如此無視程序、先射箭再畫靶，又如何說服人民本黨能為國家帶來公平正義的未來？「我已經正式向法院提出訴訟與假處分，一切交由司法來公斷。」李貞秀表示，她選擇站出來奮戰，不單單是為了捍衛她個人的清白與權益，更是為了捍衛台灣作為一個法治社會不可退讓的底線。我會透過法律途徑，把失去的程序正義找回來。李貞秀最後不忘向支持者表示，「謝謝大家的支持，我們法庭見！」