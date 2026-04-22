我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許路兒整個人自帶仙女時尚感，穿起比基尼看起來才20多歲。（圖／許路兒IG@lurehsu）

▲許路兒在泳池中戲水還邊拍美照。（圖／許路兒IG@lurehsu）

▲許菲菲（前方左起）、許維恩、許路兒3姊妹看起來都超年輕，王家梁則在後面陪女兒玩水。（圖／許路兒IG@lurehsu）

▲許路兒年過半百，但看起來還是少女。（圖／許路兒臉書）

女星許維恩的大姊許路兒是台灣知名時尚網紅以及服飾品牌LURE HSU的創始人，更曾以凍齡童顏紅到國外，IG有84萬粉絲追蹤。昨（21）日深夜許路兒就在IG分享一系列度假美照，只見她換上白色比基尼搭配紅色休閒長裙，秀出火辣身材，戴上墨鏡後，整個人看起完全不像已經50歲了，駐顏有術，讓粉絲紛紛大讚：「真的超美」、「簡直是大學生」。許路兒昨日在IG發文，分享多張和家人出遊的美照，只見許路兒換上白色比基尼，自在在泳池戲水，笑容愜意，整個人皮膚白皙、身材纖細，看起來彷彿只有20多歲。而這趟旅行同行的還有許維恩、王家梁夫妻，以及許維恩的二姊許菲菲，凍齡3姊妹也不忘在泳池邊合照，現場氣氛感覺十分歡快。照片曝光後，粉絲看了也紛紛留言，稱讚許路兒的美貌，「永遠的女神」、「簡直是大學生」、「真的超美」，妹妹許維恩也親自留言：「好美的姊姊」，全家人感情顯然都很不錯。而許路兒的凍齡美貌不只在台灣受到關注，也曾登上英國媒體，紅到國外。當時英媒《每日郵報》（Daily Mail）以「你絕對無法相信她的年齡！」為題，報導那年41歲的許路兒看起來有多年輕。許路兒則透露自己的凍齡祕訣是多喝水、多吃蔬菜，注重皮膚保溼，透過這幾個簡單的原則，讓她長年維持良好膚況，幾乎零皺紋，看起來甚至比48歲的妹妹許菲菲和43歲的妹妹許維恩還減齡。