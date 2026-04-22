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洛杉磯道奇隊今（22）日作客舊金山巨人隊，展開另外一波系列賽。面對道奇隊派出的日籍王牌山本由伸，巨人隊總教練維特羅（Tony Vitello）在賽前受訪時展現高度警戒。維特羅直言，山本由伸的控球能力極其出色，巨人打者若想突圍，打擊策略必須要「表現得足夠頑固」。山本由伸本季延續強勢表現，連續兩年扛下道奇隊開幕戰先發重任。截至目前為止，他出賽4場繳出2勝1敗、防禦率2.10的優異數據，不僅控球穩定度高，特定球種的三振能力也讓大聯盟各隊感到頭痛。巨人隊主帥維特羅透露，他對山本由伸並不陌生，「我以前就研究過他的比賽，甚至親自到現場觀察過幾次，春訓時我們也曾交手過。」他認為山本最可怕的地方就在於他精準的控球。談到具體的對抗方法，維特羅強調：「絕對不能盲目追球。」他分析道，山本由伸非常擅長引誘打者出棒，「他會投出只偏差幾英吋、或稍微偏低的球來測試打者的底線。一旦你開始對壞球揮棒，就會陷入他設定好的陷阱，被迫去追打更大幅度的壞球。」維特羅對自家打者下達指令，要求在打席中必須明確劃分出「進攻熱區」與「放棄區」，「在打席中保持一種『頑固』的態度非常重要，必須堅定地只針對自己設定好的球路與進攻帶出棒，絕對不能動搖。」