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▲朱軒洋曾經是台灣影劇圈備受期待的新生代演員。（圖／NOWNEWS攝影中心）

朱軒洋腳踏兩條船 躲2個月才公開道歉

▲朱軒洋（中）曾腳踏吳卓源（左）、Cindy（右）兩條船。（圖／翻攝自吳卓源、朱軒洋、Cindy IG）

台灣影壇新星朱軒洋 因劈腿事件形象重創

▲朱軒洋憑藉《黑的教育》拿下金馬獎最佳男配角獎，原本星途一片光明。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

與吳卓源檯面上切割 私下繼續打得火熱

▲朱軒洋疑似惹毛前東家，遭寬魚國際約滿後不續約。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

27歲男星朱軒洋曾以《黑的教育》奪下金馬獎男配角、又靠《村裡來了個暴走女外科》爆紅，原本被看好是台灣影壇新生代代表之一，沒想到2024年爆出與歌手Julia吳卓源在河濱公園激吻、偷情風波後形象急轉直下，如今2人再傳疑似舊情復燃，也讓這位曾站上事業高點的年輕演員，再度成為娛樂圈焦點。朱軒洋在2024年4月被拍到趁交往多年的美妝網紅女友Cindy出國工作期間，與歌手吳卓源在公園親密互動、擁吻交纏，事件曝光後立刻引爆輿論，之後Cindy公開發文質疑吳卓源聲稱「男方已分手」的說法，讓三角關係全面攤在鎂光燈下；朱軒洋也被指在風波爆發前逼問Cindy「要不要分手」，最後兩人正式結束5年多感情。風波延燒兩個多月後，朱軒洋在2024年6月首度現身，對Cindy與吳卓源公開道歉，坦言自己沒有在第一時間出面處理，是在感情上的處理沒有做好，也承認因此讓兩名女性承受大量謾罵。這場道歉雖然讓事件暫時降溫，卻沒有真正把爭議完全翻頁，因為後續吳卓源也曾表示，自己有收到朱軒洋私下道歉，但不想永遠活在過去。事實上，朱軒洋的演藝生涯十分扎實，一路從國片、台劇慢慢累積起來，2019年他以電影《下半場》受到注意，之後在《天橋上的魔術師》演出謝派恩，再到《逆局》飾演衝勁十足的任非，逐步建立起帶點野性、又有少年感的表演辨識度。2022年他在《村裡來了個暴走女外科》飾演林山君，人氣快速衝高，同一年更憑《黑的教育》奪下金馬男配角，成為當時備受矚目的新生代演員之一。如果只看作品履歷，朱軒洋其實走得很順，他不僅有電影代表作，也在台劇市場占有一席之地，還曾以《逆局》入圍金鐘獎戲劇節目男主角，屬於少數同時被商業作品與獎項體系看見的年輕演員，正因為外界原本期待他能成為一名能持續往一線男演員邁進的潛力股，所以私生活事件爆發後才會有如此大反彈。在歷經劈腿風波後，2025年朱軒洋、吳卓源因為合作電影《搜查瑠公圳》首映再度同框，雖然當時現場安排刻意讓2人保持距離，外界一看就知道劇組不想讓焦點再度偏離作品本身。沒想到到了今天2人再被爆出舊情復燃，朱軒洋與吳卓源被目擊出入同一生活圈，傳出在外界反對聲中恢復往來，這也讓原本以為已經翻篇的河濱公園劈腿事件，再度成為討論焦點。除了感情爭議，朱軒洋近來的工作狀態也屢被放大檢視，今年1月他被爆出經紀公司「寬魚國際」約滿後未再續約，原因包括被指個性難搞、經常失聯，甚至傳出與經紀人發生肢體衝突與口角，也讓外界看到朱軒洋近年不僅感情事件，就連他的整體形象與工作態度都受到挑戰。