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金州勇士2026年休賽季注定不平靜！雖然總教練科爾（Steve Kerr）在上週輸給鳳凰城太陽後表示需要一至兩週來思考未來，但最新的震撼消息指出，這位60歲的功勳教頭其實早已做好決定。根據美媒爆料，柯爾（Steve Kerr）在數週前就已心意已決準備離職，這項震驚籃壇的消息最快將在本週正式對外宣布。儘管勇士隊老闆拉寇伯（Joe Lacob）與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）都表達了極高的續約意願，但《芝加哥太陽報》資深記者考利（Joe Cowley）披露，有親近科爾的消息人士透露，他早在幾週前就決定不再擔任勇士主帥。報導分析，即便柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）多次公開喊話希望科爾回歸，但經歷了一個傷病不斷且最終無緣季後賽的慘澹賽季後，科爾的情感能量與執教動力似乎已消磨殆盡。附加賽的賽後他與老戰友們在場邊的深情擁抱，並非一時興起，更像是蓄謀已久的正式道別。不僅是媒體爆料，勇士前鋒格林（Draymond Green）在最新的個人播客節目中也釋放了強烈訊號。格林坦言：「雖然我希望他留下，但說實話，週五晚上的那個瞬間，感覺真的就像是結束了。我不知道為什麼，但某種直覺告訴我，那就是最後一次了。」這番言論讓勇士球迷更加不安，因為格林（Draymond Green）本人的未來也充滿變數。如果科爾與格林今夏同時離開，這支在過去12年統治NBA、曾寫下單季73勝神蹟並奪得4座總冠軍的超級王朝，將正式分崩離析。科爾自2014年接掌勇士以來，開創了小球時代的輝煌盛世。他帶領球隊連5年殺入總決賽、奪下4冠，並以604勝353敗的驚人戰績，在NBA歷任教頭勝率榜上排名史上第18位。科爾的離開不僅僅是球隊失去一位戰術大師，更是失去了一個定義勇士文化的靈魂人物。