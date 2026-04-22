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投資人態度轉為觀望，美國股市週二多數走低，僅費半指數逆勢上漲0.5%，而台指期夜盤也迎來回檔，下跌144點，不過台北股市今（22）日開盤上漲22.09點、來到37627.2點，隨後漲幅擴大。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到391點。今日開盤量大強勢個股：力積電、金寶、聯電、台玻、合晶；開盤量大弱勢個股：旺宏、群創、友達、華邦電、南亞科。權值股多數走高，權王台積電開盤下跌5元、來到2045元，不過隨後翻紅走高；台達電開盤上漲25元、來到2040元；鴻海開盤上漲2元、來到213元。消息面上，外媒報導，傳出美國暫緩與伊朗的和平談判，並取消副總統范斯原訂前往巴基斯坦的行程，使外界對停火協議能否延續產生疑慮。原本預計週三到期的停火協議，一度被市場解讀為可能不會延長。不過，美國總統川普宣布，將延長與伊朗之間的停火安排，同時持續對伊朗港口實施封鎖，直至伊朗方面提出具體且「統一」的解決方案為止。伊朗方面，傳出伊朗已決定不出席原定在巴基斯坦舉行的相關會談，因美國近期談判要求過分，未作出讓步，導致協商氣氛持續僵持，伊朗已將相關立場正式通知巴基斯坦，並告知參與斡旋的各方。美國股市週二多數走低，道瓊指數下跌293.18點或0.59%，報49149.38點，那斯達克指數下跌144.43點或0.59%，報24259.96點，標普500指數下跌45.13點或0.63%，報7064.01點，費半指數上漲48.00點或0.50%，報9647.21點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.50%，日月光ADR上漲1.09%，聯電ADR下跌2.45%，中華電信ADR下跌0.90%。台指期夜盤也同步走低，盤中最低來到37542點，終場下跌144點或0.38%，收在37904點，台積電期貨盤後也下跌5元。