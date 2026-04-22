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新竹城隍廟知名老店驚傳離譜暴力衝突！2025年7月間，一名鍾姓女子前往四代經營的小吃店購買肉圓，卻因質疑餐點有異味，竟當眾指控店家「下毒」並要求「滾出台灣」。鍾女不僅朝老闆媳婦潑灑香爐灰，更在店家少東上前制止時，從包包掏出尖銳鐮刀瘋狂揮舞。新竹地院近日審理結案，儘管鍾女辯稱是為了「防身」並請「城隍爺處置」，法官仍認定其行徑法治觀念薄弱，依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金。事發在2025年7月9日下午，一名鍾姓女子前往當地傳承四代的知名小吃店購買肉圓，卻因懷疑餐點有異味而引發一連串失控舉動。當天下午3點半左右，鍾姓女子在人來人往的攤位前突然大暴走，當眾對著老闆叫罵「你在肉圓裡下毒」、「店可以關一關了」，甚至惡言相向，要求店家「滾出新竹、台灣」，囂張行徑讓在場民眾全看傻眼。衝突過程不僅止於口語辱罵，鍾姓女子隨後更衝向城隍廟香爐，抓起一把香灰就直接朝老闆媳婦身上潑灑，店家少東見妻子無端受辱，隨即上前將鍾姓女子推開試圖制止。沒想到此舉再度點燃鍾姓女子怒火，她竟從隨身包包中掏出一把鐮刀當眾瘋狂揮舞，嚇壞眾人。庭訊時，鍾姓女子矢口否認公然侮辱與恐嚇罪嫌。她辯稱，當時聞到食物有異味，主觀認為店家下毒，因要求退款遭拒才口出狂言；至於潑灑香灰，她竟荒謬主張是為了「請城隍爺處置她（老闆媳婦）」，並強調掏出鐮刀揮舞只是為了防身，並非蓄意恐嚇，然而，法官審理後並不採信其辯詞。新竹地院認為，鍾姓女子在不特定多數人得以共見共聞的公共場所，指控店家下毒並叫囂滾出台灣，顯然已貶損他人的社會評價，足以構成公然侮辱。此外，鐮刀屬金屬材質、刀尖鋒利，在衝突現場揮舞足以使一般人心生恐懼，威脅生命安全，絕非單純「防身」所能合理解釋。法官考量，儘管老闆曾寬大表示願意讓其從輕量刑，但鍾姓女子始終否認犯行、未見悔意，且至今未與被害人達成和解或致歉，態度難認良好。最終，法官依恐嚇危害安全罪判處鍾姓女子拘役40日，得易科罰金，並沒收作案鐮刀。全案仍可上訴。