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▲33歲的戈貝爾展現防守實力，單防金塊約基奇效果顯著。（圖／路透／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（22）日揭曉年度最佳防守球員（DPOY）票選結果，馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）以史上首見的「全票」之姿登頂。然而，曾四度奪獎的灰狼老將戈貝爾（Rudy Gobert）意外僅位居第四，戈貝爾隨即在季後賽次戰用行動回擊，徹底鎖死金塊MVP約基奇（Nikola Jokić），讓對方寫下生涯最慘的8投1中，他賽後酸：「前三名外的防守者做不到這些，我只是運氣好。」馬刺主力文班亞馬（Victor Wembanyama）日前入圍最佳防守球員，與奧克拉荷馬市雷霆隊的切特·霍姆葛倫（Chet Holmgren）、底特律活塞隊奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）為年度最佳防守球員最終三強。今天聯盟公布得票數，由文班亞馬奪得史上首見的全票，拿下最佳防守球員。曾四度獲獎的灰狼老將戈貝爾（Rudy Gobert）意外僅落居第四，引發外界議論。在明尼蘇達灰狼於季後賽首輪第二戰，以119：114擊敗丹佛金塊的比賽中，戈貝爾表現有目共睹。戈貝爾在第三節剩餘約7分鐘時苦吞個人第4犯，被迫暫時退場。失去護框支柱的灰狼隨即門戶大開，讓約基奇（Nikola Jokić）在該節高效率得分，整場24分中有14分是在戈貝爾下場休息時拿下。戈貝爾在最後幾分鐘面對三屆MVP「小丑」約基奇，完成三次單防，讓金塊MVP約基奇寫下生涯最慘的8投1中，也是約基奇季後賽生涯中，面對單一防守者最差的投籃表現。灰狼隊昨天大砍30分、帶領球隊勝利的安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）則透露，有提醒戈貝爾一對一防守約基奇時要「正面對決」，他表示，「我們不會執行包夾，整場比賽都要一對一防守，而且不要隨意下手，因為他會製造犯規，裁判也可能吹罰。」戈貝爾鎖死金塊得分大將，也讓他在季後賽次戰證明身價。賽後戈貝爾被問及如何限制約基奇時，他直言：「我很幸運，一個『前三名之外』的防守者做不到那樣，所以我很幸運。」戈貝爾補充，「如果你想不尊重，那就把它視為理所當然吧，隨便，他們很快就會意識到影響力。」誓言要在季後賽繼續證明自己的防守實力。「這不是我第一次不被尊重，可能也不會是最後一次。」儘管戈貝爾（Rudy Gobert）曾追平史上紀錄四度獲封最佳防守球員，但在本季票選中，他僅獲得41分名列第四。此外，馬刺隊文班亞馬則是罕見獲得全票，以總分500拿下第一名。