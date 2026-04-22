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NBA傳奇老將、手握5枚冠軍戒指的哈波（Ron Harper Sr.）與現役巨星詹姆斯（LeBron James）的戰火持續升級。哈波近日在受訪時毫不留情地稱詹姆斯是一位「被高估」的球員，並質疑其歷史地位僅是靠職業生涯長度累積出來的。兩人的恩怨從籃球技術延燒到家庭教育，雙方在過去一個月內多次隔空互嗆，讓這場跨世代的口水戰成了全美體育圈的熱門話題。哈波在最新的訪談中直接挑戰詹姆斯的歷史成就。他表示：「你可以談論他的長壽與各種歷史第一，但你能告訴我他在哪一季領先過什麼單季數據嗎？他只拿過一次得分王。他就是個靠打得久累積數據的球員，就像賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）一樣。」哈波進一步指出，在他那個年代，球員的職業生涯通常只有8到10年，因為每場例行賽都是硬碰硬，沒有所謂的輪休。他語帶嘲諷地說：「如果我們也能像現在這樣休假，我們大概也能打18到20年。」這場恩怨的火種始於全明星週末的「投籃之星」表演賽，哈波帶著兒子參賽時，無端發表了針對詹姆斯教養方式的評論。哈波當時宣稱自己不像詹姆斯那樣「控制小孩」，這番話顯然是針對湖人隊選進布朗尼（Bronny James）的決策表達不滿。詹姆斯（LeBron James）隨即在個人的《Mind the Game》播客節目中反擊，對哈波進行人身攻擊，並放話要哈波「當面跟我說」。不過，詹姆斯在反擊哈波之餘，仍對哈波的兒子迪蘭（Dylan Harper）讚譽有加，強調自己不會將大人的恩怨怪到小孩頭上。雖然哈波認為數據累積不代表統治力，但多數球評認為這番言論對詹姆斯（LeBron James）並不公平。即便詹姆斯職業生涯極長，但他有超過10年的時間被公認為聯盟第一人，這與單純累積數據的「刷子」有本質上的區別。媒體分析指出，哈波之所以如此激進，更多是為了回應詹姆斯在播客中的嘲諷，而非純粹的籃球討論。