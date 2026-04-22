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美方將預算案視為防衛決心「實證」

▲美軍印太司令部司令帕帕羅。（圖／美聯社／達志影像）

信心喊話：台人保台意志高於開戰前的烏克蘭

跨黨派議員致函立法院 敦促加快立法

背景：預算案卡關立院

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）21日在國會聽證會中明確表示，華府對台灣國防的重視程度，不能超越台灣自身對防務的重視，並比喻：「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋。」美國聯邦參議院21日舉行有關美國印太司令部部署態勢的聽證會，帕帕羅（Samuel Paparo）等軍事將領出席，會中不少議員關切中國對台軍事威脅及台灣國防特別預算等議題。針對參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）詢問台灣通過國防特別預算的重要性，帕帕羅明確表示，美國對台政策沒有改變，雖然《台灣關係法》實施近50年來，美國對台軍售始終保持常態，但台灣展現自我防衛的承諾，是國際社會支持的基礎。帕帕羅直言，美國對台灣國防的重視程度，不能超過他們自己對防務的重視，並強調，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」，因此，台灣為自身國防提供經費至關重要。共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）則國民黨主席鄭麗文訪中是否影響國防支出走向。對此，帕帕羅回應，「空談不如實證」，台灣國防特別預算案的最終進展，將是衡量台灣對自我防衛承諾堅定程度的關鍵指標。在談及台灣人民的抗敵意志時，帕帕羅展現了積極態度。他以俄烏戰爭為例指出，烏克蘭在戰爭爆發前的民調數據雖然偏低，但在戰時表現出的社會凝聚力令人欽佩。帕帕羅表示，台灣目前的民調數據遠高於當時的烏克蘭，這讓他對台灣人保衛家園的意願持正面看法，並肯定國軍在防禦戰略上的努力，認為這將有效阻撓潛在的入侵行動。美國政界對於台灣國防預算案在立法院受阻感到憂心。3月底曾率團訪台的夏亨議員指出，支持該預算通過有兩大核心理由，分別是像中國展現台灣與盟友面對威脅的團結，也向全力支持台灣的美國國會展現台灣的誠意本月14日，包括夏亨在內的跨黨派參議員已正式致函台灣立法院院長韓國瑜及各黨團高層，敦促在中國軍事壓力日益增長之際，應加快軍購特別條例的立法進度。總統賴清德去年提出為期8年、規模達400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，旨在強化抗衡中國的軍事能力。然而，該案目前在立法院遭到以國民黨為首的在野陣營阻撓，在野黨正推動縮減金額的版本。美方的此番表態，無疑是在預算審議的關鍵時刻，向台灣政界釋出強烈訊號。