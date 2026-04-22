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▲馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第2節一次切入中重摔倒地，臉部更直接撞擊地面。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）因一次驚悚的倒地受傷，進入腦震盪保護程序。預計將缺陣7至10天，這意味著他極可能直到系列賽第5戰甚至第7戰才能回歸。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今（22）日在季後賽首輪第二戰傳出令人揪心的消息。當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在第2節切入時意外摔倒，臉部直接強力撞擊木地板。根據醫學專家Jesse Morse初步評估，文班亞馬若確診腦震盪，恐將面臨至少3到10天以上的缺陣，對馬刺季後賽戰局投下震撼彈。如果確認為腦震盪，文班亞馬就需要被嚴格保護，得通過一系列測試確認無礙才可以再次踏上球場，其中就包括5大測試流程，還要球隊隊醫與聯盟獨立專家「雙重認證」才能回歸。《NOWNEWS》也為讀者詳解相關機制。NBA的腦震盪保護協議（NBA Concussion Protocol）是聯盟為了保護球員的頭部健康與生命安全，所制定的一套嚴格且標準化的醫療程序。當球員在比賽或訓練中頭部遭受撞擊，或出現疑似腦震盪的症狀時，這套機制就會強制啟動。這套協議的核心精神在於「沒有固定的時間表」，球員何時能復出，完全取決於大腦康復的實際狀況，不受球員個人意願或球隊戰績壓力的影響。以下是該協議運作的機制，其中重返賽場流程必須通過「5大關卡」才可以再次踏上球場，對於球員的保護相當嚴格。只要球員在場上頭部受到重擊，或者表現出疑似腦震盪的跡象（例如失去平衡、眼神迷離、短暫失去意識、頭痛或噁心等），裁判或球隊醫療人員有權立刻暫停比賽。該名球員必須強制離開球場，被帶往安靜、無干擾的更衣室進行初步檢查，嚴禁繼續留在場上。球隊隊醫會對球員進行全面的神經系統與認知功能測試（通常使用標準化的運動腦震盪評估工具）。只要確診為腦震盪，或是高度懷疑有腦震盪，該名球員絕對不允許在當場比賽中回歸。在球員完全靜養且「不再出現任何症狀」後，才能開始這套循序漸進的體能恢復流程。每個階段通常需要觀察 24小時，如果出現任何不適，就必須退回上一個階段：▪️：輕度有氧運動（例如騎乘固定式腳踏車）。▪️：適度的動態活動（例如慢跑）。▪️：敏捷性訓練與基礎投籃。▪️：無身體對抗的團隊戰術訓練。▪️：包含全面身體對抗的完整實戰訓練。當球員順利完成所有高強度的對抗訓練，且沒有復發任何症狀後，球隊隊醫會進行最終評估。最後，球隊還必須將所有的醫療數據與測試結果，提交給NBA聯盟指定的獨立神經科學專家（Director of the NBA Concussion Program）。只有在球隊隊醫與聯盟獨立專家「雙重認證」的情況下，球員才算正式解除腦震盪保護協議，獲准重返正式比賽。意外發生在第2節剩餘不到 9 分鐘時，文班亞馬在切入到籃下時失去重心，整個人重摔在地，臉與地板發生強力撞擊。雖然他在地上躺了數秒後能自行起身，但神情顯得有些呆滯，在與隊友簡短交談後，隨即在隊友護送下走回更衣室檢查，本場比賽確定無法回歸。在受傷離場前，文班亞馬首節進帳5分，幫助馬刺維持些微領先。然而在他退場後，馬刺禁區頓失支柱，雙方目前半場戰罷還是平手。針對文班亞馬的傷勢，醫學專家Jesse Morse分析指出，目前馬刺隊醫療團隊極度擔憂他已出現腦震盪。專家表示，目前最好的情況是文班亞馬僅是受到驚嚇，並未真的出現腦震盪，如此一來可能只會缺席本場比賽。然而，若確診為腦震盪，文班亞馬將必須進入NBA的「腦震盪保護協議（Concussion Protocol）」。專家警告：「根據具體症狀和康復速度，文班亞馬可能面臨3到10天以上的缺陣。」專家補充，以美式足球NFL為例，球員最快也需要5天才能通過協議重返賽場，而NBA的時間表雖然相對不明確，但標準同樣嚴格。這意味著馬刺隊可能在接下來的系列賽中，面臨缺乏這位準MVP球星的嚴峻考驗。當球員疑似發生腦震盪時，將立即進入聯盟嚴密的保護程序。受傷後的24小時為關鍵觀察期，醫療團隊必須即時與腦震盪醫療小組更新狀況，且球員須強制休息達48小時後，才能視症狀評估是否展開活動。若球員在靜養期間仍有頭痛或暈眩反應，任何復健進程都將被嚴格禁止，以確保腦部得到最完全的修復。一旦獲准啟動復健，球員必須通過階梯式的闖關，從低強度的飛輪運動、慢跑開始，逐步過渡到敏捷性活動，最後才是無碰撞的團隊訓練。在每一個階段，醫療人員都會全程監控症狀，球員必須在該階段表現「完全無明確症狀」才能邁向下一關。由於腦部傷勢每個人不同，恢復進程並無固定的時間表，一切以球員身體反應為最高準則，這也正是為何受傷球員的歸期往往難以預測的主因。