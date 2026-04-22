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▲據悉里夫斯已經開始進行一對一的場上訓練，後續將逐步推進到3對3及5對5的對抗練習。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊雖然在季後賽首輪對戰休士頓火箭隊取得開門紅，但今（22）日傳出的傷病更新卻讓球迷心涼了大半。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，湖人當家球星唐西奇（Luka Dončić）預計在整個第一輪系列賽都不會回歸；儘管另一名大將里夫斯（Austin Reaves）已展開場上訓練，但對目標奪冠的湖人而言，無疑是一記重槌，他們得自力打贏火箭才能等到自家球星回歸。查拉尼亞指出，湖人球團對唐西奇的傷勢持極其謹慎的態度。不同於里夫斯的肌肉拉傷，唐西奇遭遇的是較為棘手且高風險的腿筋受傷。即便唐西奇此前曾前往西班牙尋求尖端治療，但目前仍處於「無限期缺陣」狀態。報導明確提到：「湖人不預期唐西奇能在本輪系列賽回歸。」若想看到這位超級巨星再度披掛上陣，湖人其餘球員必須在沒有他的情況下，至少再拿3場勝利晉級下一輪，才有可能迎來他的復出。相較於唐西奇的悲觀，里夫斯的復原情況則帶來一線曙光。據悉里夫斯已經開始進行一對一的場上訓練，後續將逐步推進到3對3及5對5的對抗練習。里夫斯最初的預估康復時間為4到6周，若按此進度，他極有可能在首輪系列賽末段或次輪初期重返賽場。查拉尼亞透露：「里夫斯的康復進度實際上領先於唐西奇。」由於里夫斯在受傷當時仍帶傷打完半場比賽，且賽後情緒樂觀，外界預期若球隊面臨淘汰邊緣的關鍵時刻，他不排除會提前強行復出支援詹姆斯（LeBron James）。面對兩大得分主力缺陣的困局，總教練瑞迪克（JJ Redick）此前曾表示，球隊的責任是在這兩位核心球員缺陣期間，保持競爭力並持續贏球，直到他們康復。雖然首戰在詹姆斯全能領軍下擊敗火箭，但隨著系列賽戰線拉長，缺乏唐西奇這位場均超過30分的進攻引擎，對湖人的體能與戰術執行將是極大考驗。球迷原先期盼的「最強陣容」在首輪恐將化為泡影，湖人眾將必須展現更強的韌性，才能在缺乏雙星援助的情況下殺出重圍。