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聖安東尼奧馬刺最擔心的噩夢發生了！今（22）日與波特蘭拓荒者季後賽首輪第二戰中，超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在一次進攻中不慎重摔倒地，下巴猛烈撞擊地板導致腦震盪退場。馬刺球團隨即證實，這位全票DPOY得主已進入「腦震盪保護協定」，確定缺席當晚比賽，且回歸日遙遙無期。比賽進行到第一節，文班亞馬（Victor Wembanyama）在出賽的12分鐘內已繳出5分、4籃板、1火鍋的高效數據。然而在一次對抗中，他不慎失去平衡摔倒，根據現場記者席格爾（Brett Siegel）描述，文班亞馬的下巴與臉部重重撞擊球場，倒地後顯得極度暈眩。知名評論員歐康納（Kevin O’Connor）更直言，文班亞馬在撞擊當下疑似「直接斷片」，隨後才跌跌撞撞地跑回休息室。根據NBA現行規定，一旦球員被診斷出腦震盪，必須至少缺陣48小時，並通過一連串的「返回賽場程序」才能重返輪值。資深記者古茲曼（Matt Guzman）指出，NBA球員腦震盪後的平均復原時間約為7天。若以此推算，文班亞馬（Victor Wembanyama）將缺席關鍵的G3與G4，最快可能要在7天後的G5「天王山之戰」才能復出。如果康復進度緩慢需長達10天，甚至可能要到生死攸關的G7才能歸隊。這項傷訊對於馬刺隊而言無疑是致命打擊。文班亞馬（Victor Wembanyama）不僅是球隊的進攻核心，更是全聯盟最強的禁區守護神。在失去這位「全票防守王」的情況下，馬刺該如何防堵拓荒者的內線攻勢，將成為教練團最沈重的課題。