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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威今日在面對克禮夫蘭守護者的比賽中中繼登板，狂飆兩次三振，化解隊友留下的得點圈失分危機，最終用31球完成2.2局的投球，無被敲安也無失分，自責分率在賽後更是降到僅1.65。鄧愷威今日五局登板，當時太空人以3：2領先守護者，隊友留下一出局一二壘有人的失分危機。鄧愷威上場後先是面對左右開弓的馬蒂內茲（Angel Martínez），在前面6球都走變化球後，第7球直接用四縫線速球塞進紅中，打者站著不動遭到三振。接著對決下一棒奈勒（Bo Naylor），鄧愷威用招牌橫掃球讓打者揮空，展現強心臟連飆2K拆彈成功。6局下鄧愷威讓第9棒的羅奇歐（Brayan Rocchio）敲出滾地球後，輪回一棒史蒂芬‧關（Steven Kwan），鄧愷威僅用1顆速球讓他敲出左外野飛球出局，接著面對德勞特（Chase DeLauter），鄧愷威陷入球數0好3壞絕對落後，最後仍用內角橫掃球迫使打者出棒擠成一壘軟弱滾地球出局。7局下鄧愷威最後投球半局，雖然一開始連續4顆壞球保送守護者當家球星拉米瑞茲（José Ramírez），但用伸卡球讓下一棒曼扎多（Kyle Manzardo）敲出二壘滾地球形成雙殺，隨後鄧愷威再讓瓦勒拉（George Valera）敲出一壘滾地出局，上演變相3上3下，結束今天投球任務。鄧愷威後援2.2局為本季最長局數，使用31球中有16顆好球，四縫線最快球速95.2英哩（153.2公里），沒有被敲出安打，投出1次四壞保送，飆出2次三振，近三戰登板皆無失分，防禦率下修至1.65。