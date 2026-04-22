我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（22）日繼續在NBA季後賽首輪交手第2種子波士頓塞爾提克。第2戰在當家球星恩比德（Joel Embiid）缺陣下，憑藉埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）狂飆30分、10籃板的宰制級表現，終場以111：97擊潰塞爾提克。年僅20歲的埃奇庫姆此役更寫下超越魔術強森（Magic Johnson）與詹姆斯（LeBron James）的歷史紀錄，助球隊將系列賽扳成1：1平手。首戰表現平平的76人探花郎埃奇庫姆，今日徹底展現天賦。第二節他單節暴走轟下16分，帶領球隊在半場結束時建立領先基礎。儘管下半場一度因腳傷驚險返回更衣室，但他隨即回到球場，全場20投12中、三分球10投6中，貢獻30分、10籃板。這份數據讓埃奇庫姆以20歲265天的年紀，正式超越傳奇球星魔術強森的20 歲276天與詹姆斯的21歲113天，成為NBA季後賽歷史上單場砍下「30分、10籃板」最年輕的球員。根據統計，這是綠衫軍本賽季（含例行賽）84場比賽中，僅僅第6次輸掉超過14分的比賽。此外，塞爾提克在最近8次季後賽系列賽的主場第二戰（G2）中，戰績僅為慘澹的3勝5敗。回顧整場比賽，即便塔圖姆（Jayson Tatum）與傑倫布朗（Jaylen Brown）試圖反撲，但在76人老將喬治（Paul George）攻防一體的壓制下，塔圖姆全場19投僅8中得到19分。喬治下半場接管進攻，穩定輸出19分，與馬克西的29分、9助攻相互輝映，聯手澆熄綠衫軍的反撲氣焰。76 人本季在傷兵不斷、喬治禁賽等逆境下挺進季後賽，如今竟然在對方主場搶下珍貴的一勝。接下來系列賽將移師費城舉行，屆時全城關注的焦點將是恩比德能否在第三戰回歸。若費城三巨頭能正式合體，搭配目前信心爆棚的紀錄締造者埃奇庫姆，極有可能上演驚天的下剋上戲碼。