我是廣告 請繼續往下閱讀

「台南運河百年－戶外音樂祭」，將於5/1至5/2日晚間在環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）登場，台南隊長黃偉哲表示、每個台南人都有自己對運河的詮釋與記憶，市府也舉辦了一系列的運河百年活動讓老中青不同世代都能在運河畔找到屬於自己的情感連結，這次運河百年的演唱會多了點台南味，因此這次的演唱會卡司半數都是台南出身，就是要讓市民朋友知道台南子弟、台南女兒的音樂展演魅力跟成就。「台南運河百年－戶外音樂祭」活動邀請時下最受歡迎的本土天團玖壹壹、超人氣樂團理想混蛋、金曲最佳女歌手李竺芯、新加坡創作歌手Feng Ze邱鋒澤等逾10組知名藝人接力演出。黃偉哲也細數，金曲最佳台語女歌手李竺芯、空靈系唱作歌手柯泯薰、大嘻哈時代2冠軍歌手阿跨面、啦啦隊女神禾羽、綜藝小天后籃籃都是台南人，而全方位天后徐凱希因為爸爸是台南人，常在台南與家人旅遊或過年，因此她自認是半個台南人，來自日本京都的創作歌手山元聰，不僅是台南女婿，長年活躍於台日兩地音樂舞台。同時黃偉哲也邀請大家五一連假相約黃昏後的環河街，一起慶祝運河百年，一起在音樂與水岸交織的氛圍中，感受府城的底蘊與魅力！黃偉哲也說除了半數卡司是台南出身外，療癒美聲《吳汶芳》更是為了這場活動改編歌曲創作出「百年好河」這首歌，溫暖熱情地唱著「百年好河，我們一起享受浪漫。一起走吧！熱情台南，幸福天堂，溫暖像家，沒有奢華，也能昇華，百年運河徜徉！」身為大家長的他也誠摯地邀請大家走訪台南，體驗這座城市快樂慢活、如詩如畫，一起享受水岸浪漫、百年好河的美景！一舉拿下第36屆金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的《李竺芯》，是土生土長的台南人，對於她在台南運河百年戶外音樂祭的表演內容，李竺芯說「絕對是台南運河百年一期一會限定」。除此之外，擔綱主持的籃籃、徐凱希，對於再度主持台南大型活動，兩人不約而同的表示，除了很高興、也是驕傲，尤其適逢台南運河百年，很榮幸可以見證這具歷史意義的時刻。「古蹟，文化，美食，是大家對台南的既定印象，如今還有一項值得推薦，就是運河遊船。」徐凱希說，很希望在活動之餘，有機會來搭乘，體驗欣賞夕陽與絕美夜景、穿越低矮橋樑的刺激感，同時透過解說認識台南歷史。「這麼棒的運河饗宴，搭配兩天的戶外音樂祭活動，精彩可期！」籃籃建議大家，不妨趁著五一連假，來個三天兩夜台南之旅，舉凡飯店住宿，台南美食，甚至是來個台南山海大會串，應有盡有，絕對是全家出遊，度假的尚讚選擇。黃偉哲感性的說，台南近幾年陸續慶祝台南400、建城300年，今年又慶賀運河通航100年，身為市長很榮幸跟大家一起度過這個對台南別具意義的重大時刻，他誠摯地邀請大家5/1至5/2來環河街參加演唱會，一起享受這場流動的水岸音樂饗宴。台南運河百年戶外音樂祭05/01（五）18：00﹣21：00於台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）演出者有理想混蛋、Feng Ze 邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday等，主持人爲徐凱希。05/02（六）18：00﹣21：00於台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）演出為玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年，主持人為徐凱希、籃籃。