今（22）日世界地球日限定，全家APP隨買跨店取有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵10元多一杯，還有燕麥奶拿鐵買2送1；7-11行動隨時取特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式買2送2；萊爾富門市燕麥奶拿鐵單杯特價30元，自帶杯可再折扣5元，單杯最低只要25元開喝。
🟡全家便利商店
📍APP｜4月22日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍APP｜4月20日至4月22日
◾大杯愛之味燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯OATLY燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
📍門市｜4月15日至4月28日
◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月20日至4月25日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜4月20日至4月22日、限OPEN錢包
◾大杯咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜4月20日至4月29日
◾大杯燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯美式／拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／香椰厚拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾黃金蕎麥茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾小葉紅茶／槴子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
📍APP｜4月10日至5月31日
◾大杯美式7杯255元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵7杯310元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶7杯315元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶7杯235元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾中杯精品美式7杯420元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵7杯470元，7.5折（原價90元、特價67元）
🟡星巴克
迎接世界地球日，星巴克周三連續兩天（22日）上午11時至晚間8時指定品項買一送一，大杯以上同品項第2杯免費。
買一送一活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂芒果火龍果椰奶星沁爽。
🟡萊爾富
📍門市｜4月21日至4月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾燕麥奶拿鐵特價30元，4.6折（原價65元、特價30元）
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
全聯「分批取」期間限定，4月10日至5月7日兌領咖啡自帶杯子，每杯現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。
📍分批取｜4月10日至5月7日
◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜4月22日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
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◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
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◾大杯愛之味燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
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◾大杯單品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月20日至4月25日
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📍APP｜4月20日至4月29日
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◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
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🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
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