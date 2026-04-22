我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文班亞馬在一次身體對抗後失去重心，重重地「面部朝下」平拍撞擊地板。（圖／美聯社／達志影像）

▲文班亞馬若確認有腦震盪症狀，就需要休息。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊遭遇季後賽以來最大打擊！在今（22）日對陣波特蘭拓荒者的系列賽第2戰中，新科年度最佳防守球員（DPOY）文班亞馬（Victor Wembanyama）因一次驚悚的倒地受傷，正式進入NBA美國職籃（National Basketball Association）腦震盪保護程序。根據醫學專家與聯盟規範，文班亞馬預計將缺陣7至10天，這意味著他極可能直到系列賽第5戰甚至第7戰才能回歸。意外發生在第二節初期，文班亞馬在一次身體對抗後失去重心，重重地「面部朝下」平拍撞擊地板。這位7呎4吋的巨星在撞擊後一度趴在地上毫無反應，雙眼緊閉。儘管隨後他自行站起，但神情明顯恍惚，並直接回到更衣室，完全沒有再回板凳席，隨即被診斷為腦震盪並提前退場。在受傷離場前，文班亞馬出賽12分鐘，貢獻了5分4籃板1阻攻。更讓馬刺球迷心碎的是，就在比賽開打前幾個小時，NBA才剛正式宣布文班亞馬以「全票通過」的驚人姿態，奪下2025-26球季的年度最佳防守球員。年僅22歲的他，不僅是史上最年輕的獲獎者，也是繼雷納德（Kawhi Leonard）之後首位獲此殊榮的馬刺球員。本季文班亞馬以197次阻攻蟬聯聯盟阻攻王，並率領馬刺打出聯盟第二佳的防守效率（110.4）。隊友福克斯（De'Aaron Fox）曾讚嘆：「他讓對手甚至不敢出手，徹底改變了比賽動向。」如今失去這位禁區防衛者，馬刺的防守體系面臨瓦解危機。物理治療師傑佛瑞斯（Evan Jeffries）博士分析，腦震盪的平均恢復期為7到10天。根據NBA腦震盪保護協議，這並非球員單憑意志就能決定上場的程序，得完全檢測經由醫生決定通過才可以上場。與一般球員可靠意志力支撐出賽的普通傷病完全不同。球員必須遵守嚴格的復原步驟，只要檢查確認為腦震盪，就至少得休息48小時且無症狀。依序完成輕量有氧、慢跑、敏捷訓練及非對抗性練習。必須通過神經認知測試，並由球隊醫生與聯盟腦震盪專案總監共同核可。這協議是被動觸發的，所以現在馬刺必須要等候文班亞馬檢測情況，若確認有腦震盪症狀，就需要休息。若恢復期為7天，文班亞馬能趕上第5戰；若需10天，則要等到第7戰才能復出。隨著系列賽正如火如荼進行，馬刺隊必須在短期內適應沒有文班亞馬的禁區。在慶祝歷史級別的個人榮譽不到24小時後，馬刺就必須面臨失去頭號球星的殘酷現實。文班亞馬的缺陣，無疑為這輪系列賽投下了巨大的變數。