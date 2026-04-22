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2012年總決賽： 詹姆斯帶領邁阿密熱火以4：1擊敗杜蘭特的奧克拉荷馬雷霆。詹姆斯場均28.6分奪得生涯首座決賽MVP，杜蘭特則以場均30.6分遺憾收場。



2017年總決賽： 杜蘭特加盟金州勇士後，以4比1復仇詹姆斯的克里夫蘭騎士。杜蘭特場均35.2分強勢獲封決賽MVP，詹姆斯即便繳出33.6分的大三元數據仍難救主。



2018年總決賽： 勇士以4比0橫掃騎士完成連霸。杜蘭特場均28.8分蟬聯決賽MVP，詹姆斯場均34.0分展現皇帝威嚴，但依舊無力回天。





NBA季後賽西區首輪迎來最受矚目的對決！洛杉磯湖人今（22）日與休士頓火箭展開系列賽第二戰。這將是湖人詹姆斯（LeBron James）與火箭杜蘭特（Kevin Durant）生涯第4度在季後賽交手。過去三次交鋒皆發生在總冠軍賽，如今兩位傳奇巨星首度在西區季後賽正面硬碰硬，全美籃球迷都在屏息以待這場歷史性的對決。詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）因長期分屬東西區，過去僅能在總決賽相遇。目前杜蘭特在系列賽戰績以2比1暫時領先。統計兩人季後賽交手數據，詹姆斯場均31.9分略優於杜蘭特的31.7分。目前湖人在系列賽以1：0領先。首戰杜蘭特因膝傷缺陣，但最新傷情報告顯示他極大機率在G2登場，這將是兩人首度在「非總決賽」的季後賽場合交手。火箭隊本季依賴杜蘭特場均26.0分的火力，在ESPN的賠率中，火箭被看好能擊敗湖人。湖人方面正面臨嚴峻挑戰，核心球員唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆因傷無限期缺陣，這意味著高齡41歲的詹姆斯必須在沒有強力副手的情況下，將獨自面對完全體回歸的火箭「死神」。