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NBA美國職籃（National Basketball Association）今（20）日爆發傷情驚魂，聖安東尼奧馬刺隊狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在對陣波特蘭拓荒者的第二戰中，意外與防守者發生碰撞後正面重摔在地。儘管隨後能自行起身，但馬刺官方隨即宣布其進入腦震盪保護協議，確定缺席該場剩餘賽事。美媒指出，馬刺將仰賴休賽季重金簽下的柯奈特（Luke Kornet）填補禁區空缺，全力守護領先優勢。馬刺「明星長人」文班亞馬（Victor Wembanyama）今日於低位進攻時，與拓荒者後衛哈勒戴（Jrue Holiday）卡位發生肢體接觸，隨後失去平衡重摔，且是正臉著地，畫面讓馬刺球迷全體心碎。據轉播畫面，文班亞馬整個人臉部朝下重擊地面。他在地上掙扎數分鐘後，雖能自行走回休息室，但隨即因腦震盪風險被判定退場。在傷退前的12分鐘內，他貢獻了5分、4籃板、1助攻、1阻攻。對22歲的文班亞馬來說，在季後賽獲得首勝後就缺陣，無疑是殘酷的打擊。美媒《SI》指出，馬刺將需要其最高薪的自由球員柯奈特（Luke Kornet），在危急時刻儘可能填補隊友留下的空缺。馬刺教練團預計會將禁區重任，交給季前以4000萬美元合約，簽下本是「綠衫軍」塞爾提克的柯奈特。美媒表示，現年30歲的柯奈特雖然無法完全取代文班亞馬的防守威懾力，但柯奈特仍有優異的掩護意識與傳球視野，可以成為福克斯（De'Aaron Fox）在進攻端的重要支柱。柯奈特本季繳出場均6.5分、6籃板、1.9助攻，投籃命中率有64.3%。本月9日對決拓荒者上場26分鐘，拿10分、5籃板、6助攻，單場投籃命中率有83.3%。20日的季後賽首戰柯奈特則是上場14分鐘，6投5中攻下10分、6籃板。身高約216公分的柯奈特將扛起禁區大任，被外界期待需要填補「斑馬」文班亞馬缺陣，證明自己的身價。