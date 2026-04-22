我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德原訂今（22）日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，行程卻在出發前夕急轉直下。外傳中國突然對塞席爾、模里西斯與馬達加斯加施壓，3國無預警撤銷我國元首專機飛越其飛航情報區（FIR）的許可。對此，日本學者小笠原欣幸形容，中共對台的兩面手法就像《伊索寓言》中的「北風與太陽」，但此舉容易讓人接受到極度混亂的訊號，可能也未必有成效。依照國際民航慣例，飛越飛航情報區通常不得任意拒絕，此次突如其來的「封空」決定極為罕見。消息指出，北京方面疑似以經濟手段強力施壓，包括祭出「撤銷鉅額債務豁免」、「停止融資」及「進一步經濟制裁」等威脅，迫使塞席爾、模里西斯、馬達加斯加臨時翻盤。由於3國地理位置正處於航線要衝，專機無法繞道，整體行程因此全面受阻。小笠原欣幸指出，中國過去就曾對台灣總統出訪出手干預，台灣也總是必須設法規避，例如在最後一刻才宣布行程。而這次有關國家拒絕台方專機飛越領空的情況尚屬首次，由此可見中國「北風」的強度正在提升。另一方面，小笠原欣幸提到，國民黨主席鄭麗文4月初飛往北京與中共總書記習近平會晤，中方隨即宣布10項「惠台措施」，外界可將其視為「太陽」。不過，小笠原欣幸認為，習近平領導下的中國對台政策特點，同時採取「北風」與「太陽」並施手段，以達成政治目的。但這種做法容易讓人接受到極度混亂的訊號，實際效果也可能相互抵消，但是以習近平為首的領導層仍持續推行這種策略。