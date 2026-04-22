小鹿文娛表示，將從4月24日至5月10日推出「2026春季線上旅展」，此次強打兩大年度熱銷套票「島內遷徙‧全年最低」與「臺日輕奢‧漫遊無界」，適用臺灣與日本超過20間館別。今年旅展來有加碼優惠，凡購買任一套票，即贈500元住宿抵用券，並再加碼贈送500元抵用券1張（兩券不可併用）。
小鹿文娛表示，此次最優惠票券為「島內遷徙‧全年最低」，套票只要7200元，內含6張住宿券，等於每房每晚只要最低1200元，旅客可依需求彈性運用，適用館別包含「偵探寓所 花蓮林森所」、台北的「鹿境行旅府前館」、台北的「谷墨商旅師大館」、「路境行旅 臺南西門館」等雙人房房型。
想住得更奢華一點，另也有「臺日輕奢‧漫遊無界」1萬800元套票，內含6張住宿券，可適用於日本、臺北及臺南多館別，包含日本大阪 FAWN HOTEL在內。小鹿文娛補充提到，此套票在本次旅展特別主打臺南旅遊體驗，旅客可兌換「路徒行旅 臺南成大館」及「路境行旅 臺南西門館」四人房型，其中，「路境行旅 臺南西門館」坐落市中心核心地段，交通便利。小鹿文娛「2026春季線上旅展」將於4月24日至5月10日於小鹿文娛官網線上限時開放搶購。
老爺酒店集團也有旅展優惠 主打3400元聯合住宿券
老爺酒店集團也於即日起至4月23日推出「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，更針對聯合住宿券推出溫泉酒店一日遊新玩法。同時瞄準家庭出遊族群，推出「4599元台南老爺家庭客房住宿券」、「1萬5999元礁溪老爺和式山景房四人住宿券」等商品。
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老爺酒店集團也有旅展優惠 主打3400元聯合住宿券
老爺酒店集團也於即日起至4月23日推出「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，更針對聯合住宿券推出溫泉酒店一日遊新玩法。同時瞄準家庭出遊族群，推出「4599元台南老爺家庭客房住宿券」、「1萬5999元礁溪老爺和式山景房四人住宿券」等商品。