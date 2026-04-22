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國民黨主席鄭麗文前腳才從中國與中國領導人習近平見面歸來，宣稱帶回北京的「善意」，然而，這份善意未見蹤影，取而代之的是，中國變本加厲的打壓！總統賴清德出訪非洲前夕，中國透過經濟脅3國，強行撤回專機飛航許可，迫使出訪行程喊卡，中國此次將黑手伸入印度洋，試圖將領空武器化，對台灣進行全方位戰略圍堵，進行新型態外交霸凌、試圖孤立台灣，這不僅是國際航線上史無前例的政治干預，也再再顯示中國鴨霸、蠻橫行徑，「一手施惠、一手打壓」的雙面手法。賴清德今（22）日原定8時率團訪問被視為「非洲最後一塊拼圖」的友邦史瓦帝尼王國，訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人，另邀媒體隨行採訪。事實上，到昨天下午為止，訪團成員都未收到行程異動通知，隨行媒體昨上午循例將行李送至外交部運送，直到下午5時，府緊急召開記者會，變卦傳聞才不脛而走，令已經準備出訪的隨行媒體相當錯愕。原本已申請飛航許可的塞席爾、馬達加斯加、模里西斯，是專機前往史瓦帝尼的必經之路之一，北京為了斬斷賴清德的非洲訪行，祭出極其粗暴的「經濟脅迫」手段，以威脅撤銷鉅額債務豁免、停止融資及實施經濟制裁等作為脅迫，逼迫三國最後關頭撤回已發出的飛航許可。據悉，相關航權變卦的消息，早已有風聲，儘管外交部與國安專案小組努力交涉到最後一刻，試圖尋求友好國家的協助與聯絡，但在三國無預警、集體式的撤件下，考量到元首安全及飛行安全，府高層最終不得不做出「暫緩出訪」的決定。事實上，過去從未有發生已經申請飛航許可又撤回的荒唐行徑，府方人士也引述馬達加斯加外交官員說法，「外交上只承認一個中國，這項決定是在完全尊重馬達加斯加對其領空主權的前提下作出」，此話代表是遵循中國所謂的「一中原則」，驗證三國承受中國「很大的壓力」。諷刺的是，就在不久前，鄭麗文才剛從中國與習近平見面歸來，宣稱帶回了北京的「善意」，這份善意還未見蹤影，取而代之是中國變本加厲的打壓，並用卑劣的手段在國際上羞辱台灣的國家主權，甚至影響其他主權國家的決定。北京採取「一手釋放假善意，一手施加真打壓」的兩面手法，先是在台灣社會面前演了一場徹頭徹尾的政治戲碼，但這場「航權封鎖」直接戳破了兩岸關係中所謂和緩的假象，證明了北京從未放棄利用其地緣影響力，在國際舞台上對台灣進行去主權化的戰略圍堵。中國此次對領空的封鎖，是其「經濟脅迫」的又一惡例，不僅是對台灣的打壓，更是對國際民航秩序與主權國家自主權的踐踏。縱使總統專機無法成行，但維護邦誼的腳步不會停止，並改派改派特使出訪，據了解，包含特使層級、如何前往，尚未拍板定案，但不會採取總統層級的「包機專案」，而是循例外交人員前往史國的方式，可能的方案為先搭機到杜拜等他國，再包機赴史瓦帝尼，雖然航程將從直飛的13、14小時，拉成16至18小時以上，卻也展現台灣不會因霸凌而退縮的韌性。賴清德出訪喊卡被迫喊卡，固然是一次外交挫折，值得注意是，此次出訪未涉及「過境美國」等高度敏感環節，屬於相對單純的狀態下，僅因「飛越許可」便旋即遭到封鎖，創下外交史上先例，此舉顯示中國圍堵策略已演變成「全路徑封鎖」，恐讓賴清德任內外交腳步陷入「走不出去」的狀態，台灣在拓展外交空間上，面臨更艱困的挑戰。然而，這不僅是台灣的困境，更是一次國際警示，當中國能動輒以債務、經濟為威脅，封鎖他國領空，世界上沒有一個民主國家能獨善其身，面對中國極端手段，台灣應聯合國際社會共同抵制這種破壞國際規則的行徑，畢竟這不僅關乎台灣，更考驗民主陣線如何守住主權與自由飛行的底線。