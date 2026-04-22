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洛杉磯湖人隊在2026年季後賽首輪強碰休士頓火箭，雖然G1在缺少兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的情況下，靠著詹姆斯（LeBron James）與肯納德（Luke Kennard）的強勢發揮先下一城，但數據專家卻在賽後澆下一盆冷水。最新分析指出，湖人首戰的歷史級投射表現恐難複製，加上唐西奇傳出本輪系列賽回歸無望的消息，紫金大軍的晉級之路依舊佈滿荊棘。根據《ESPN》記者克拉姆（Zach Kram）的深入分析，湖人在G1打出了隊史季後賽最高的有效投籃命中率，投射效率高出聯盟平均值16.7%，傲視季後賽16強球隊。然而，克拉姆直言這種「逆天手感」存在極大的運氣成分，極高機率只是曇花一現。數據顯示，即便詹姆斯與肯納德分別繳出63%與88%的超高有效命中率，湖人最終卻僅以9分小勝，這反映出球隊在籃板球劣勢與失誤控制上的巨大隱憂。一旦 G2手感回到正常的水平，火箭隊只要微調防守加上杜蘭特（Kevin Durant）回歸，這些短板恐將導致湖人陷入苦戰。在傷兵進展方面，ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）在節目中帶來了湖人球迷最關心的消息。目前里夫斯的復出進度明顯優於唐西奇，遭遇腹斜肌拉傷的他已開啟一對一球場訓練，有望縮短原定的4至6週復健期，在首輪系列賽後期披掛上陣。然而，關於唐西奇的消息則不容樂觀。儘管他曾遠赴西班牙接受治療，但恢復進度非常緩慢。湖人內部已初步判定，唐西奇基本無緣與火箭隊的首輪對決。主帥雷迪克（JJ Redick）雖然仍抱持希望，但現實情況顯示，湖人必須做好在沒有這位頂尖球星的情況下打完首輪的心理準備。