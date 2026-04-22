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根據現場消息指出，巴恩斯目前已經回到板凳席，應該沒有大礙。

聖安東尼奧馬刺隊今（22）日在對陣波特蘭拓荒者的首輪系列賽第二戰中，馬刺不僅當家核心文班亞馬（Victor Wembanyama）因臉部著地重傷退場，隨後主力前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）與明星後衛哈珀（Dylan Harper）也接連出現傷情。聖城軍團單場3名主力輪番倒下，為接下來的季後賽戰局埋下巨大隱憂。這場傷病噩夢始於第二節剩餘不到9分鐘。馬刺球星文班亞馬在一次持球切入時意外失足，整個人失去重心重摔，臉部與下巴直接強力撞擊硬木地板。隨後他自行掙扎起身，在防護員護送下直接返回更衣室。根據馬刺球團釋出的最新傷情更新，文班亞馬確定已進入聯盟「腦震盪保護協議（Concussion Protocol）」。這意味著他不僅本場比賽無法回歸，根據協議規定，他未來必須通過一系列嚴格的檢測且無症狀後方可上場，極大機率將缺席後續多場關鍵賽事。馬刺的考驗並未結束。隨後老將前鋒巴恩斯在比賽中也傳出傷訊，他在第四節時被鏡頭拍到一臉痛苦地按住左手腕，並在球隊防護組長威爾（Will Sevening）的陪同下走回更衣室接受檢查。身為球隊重要的側翼防線，巴恩斯的傷退讓馬刺的調度更顯捉襟見肘。進入第四節中後半段，馬刺後衛哈珀在一次執行擋拆戰術時，與對手發生劇烈碰撞，轉播畫面顯示他的手指疑似受傷。所幸哈珀在場邊接受緊急簡單治療後就重返賽場，看起來並無大礙，這也成了馬刺此役不幸中的大幸。