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前民眾黨立委李貞秀13日被開除黨籍，失去不分區立委資格後，頻頻上政論節目展開連番爆料，她更證實，已向台北地方法院聲請假處分，以保住黨籍。今（22）日前台聯立委許忠信將遞補接任不分區立委。李貞秀今日前往立院找院長韓國瑜，並嗆她可以不請律師，在法院與民眾黨主席黃國昌直球對決。李貞秀今日上午到立院找韓國瑜卻撲空，針對是否擔心假處分來不及，李貞秀接受電話訪問表示，以目前來講還算可以，在儀式之前都還有機會。「主要是有很多人在說為什麼我之前不弄？因為我本來想說自己委屈全部都吞了，」是因為後來黃國昌一直出來，很多朋友在說這樣還是要處理。不管怎麼樣，今天程序來不來得及她覺得另當別論，她是看能不能讓黃國昌自己出來。李貞秀說，「他（黃國昌）現在不是拿到律師執照了嗎？看看他能不能出來打這場官司，我可以不請律師，直接跟他『直球對決』。」媒體追問是直接對決嗎？李貞秀表示，她很期待。如果他不出來，就看事實。因為一個立委席次人家千難萬難去選舉，「我怎麼可能自己開價400多萬去賣？這對價關係太離譜了吧！」誰會把自己的立委拿來開價400多萬賣？她覺得這個指控太不合理了。就是要接受大眾公評，最好能到法院把所有證據都拿出來，包括錄音檔之類的。否則目前他們所謂要「置我於死地」的唯一證據，就是他們幾個人，而且沒有她簽名的一個會議記錄。她覺得台灣法治社會不可以容許這樣的事情發生。