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紐約洋基今日在芬威球場展現了極致的統治力，靠著重砲手史坦頓（Giancarlo Stanton）的長打火力和先發投手吉爾（Luis Gil）的封鎖，終場以4：0完封波士頓紅襪。這場勝仗不僅讓洋基延續四連勝，更達到本季全大聯盟最多的「5次完封勝」。洋基重砲史坦頓在2局上半就用怪力跟對手打招呼，面對紅襪先發投手艾利（Connelly Early），擊出一支擊球初速高達111.5mph，飛越左外野高牆「綠色怪物」的超大號全壘打。到了6局上半，史坦頓在滿壘局面下再度補上一支帶有2分打點、直擊左中外野牆面的二壘安打，一人便承包了球隊三分的打點，成為此役擊潰紅襪士氣的頭號功臣。投手端則由吉爾掌控全局，他今日主投6.1局僅被敲出2支安打，成功封鎖紅襪打線，並順利收下個人本季首場勝投。儘管吉爾此前兩場先發控球略有波動，但今日他展現了驚人的球威，配合後援投手群的接力關門，聯手封鎖紅襪，展現了洋基投手群今年「歷史級」的壓制能力。紅襪隊在比賽後段並非沒有反擊機會，8 局下半紅襪打線一度靠著安打與保送攻佔滿壘，眼看就要打破鴨蛋。然而洋基中繼投手群臨危不亂，迫使紅襪打者擊出無效出局數，成功化解全場最大的失分危機。紅襪整場打線僅有4支零星安打，在關鍵時刻缺乏臨門一腳，只能無奈吞下敗仗。