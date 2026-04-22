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▲笑笑曾透露自己的理想型要長得高、笑容討喜。（圖／翻攝自笑笑臉書）

笑笑從有氧老師到啦啦隊 十年累積打造人氣

▲笑笑如今在棒球、籃球啦啦隊領域雙棲。（圖／翻攝自笑笑臉書）

笑笑獲胡瓜賞識 節目歷練累積舞台經驗

▲啦啦隊女神「笑笑」（左）將綜藝大哥胡瓜（右）視作演藝圈恩人。（圖／翻攝自笑笑IG@yuyu__liu）

人氣啦啦隊成員笑笑（劉姿妤）近日感情動態成為焦點，外界盛傳她與同屬台啤永豐雲豹籃球隊的林信寬正在穩定交往，一人在場邊應援、一人在場上拚戰，互動自然累積情感。笑笑過去曾分享理想型偏好，透露欣賞劉以豪那種高挑帥氣、笑容討喜的類型，如今林信寬以192公分的身高優勢與外型條件，被認為符合她心中「高帥關鍵」，讓這段戀情更具話題性，經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》坦言：「年輕人交友自由，保持正面看待。」並未否認2人戀情。事實上，笑笑並非一夕爆紅，她早在踏入啦啦隊前就已擔任有氧舞蹈老師長達10年，累積深厚舞蹈基礎，她長期在潘若迪的教室授課，2人關係緊密甚至被外界戲稱為「隱藏版父女」，她也曾透露潘若迪對她感情生活相當關心，若交男友一定會幫忙把關，這樣的成長背景，也讓笑笑在鏡頭前不僅表現穩定，更具備專業舞台魅力。笑笑在2023年以徵選第一名之姿加入電豹女，迅速累積人氣，並於2025年跨足職棒，成為樂天桃猿啦啦隊一員，成功完成「棒籃雙棲」里程碑，除此之外她同時也是女團成員，活躍於演藝與表演領域，展現多元發展潛力，成為新世代話題女神代表之一。在進軍啦啦隊之前，笑笑就曾獲綜藝大哥胡瓜青睞成為節目固定班底之一，參與多次錄影，她也公開表示非常感謝對方提供曝光機會，讓她逐步被觀眾認識，即使現今行程繁忙，只要節目邀約仍會優先配合。此外，笑笑她也曾提到與沈玉琳合作的經驗，認為對方臨場反應強、節奏掌控佳，是值得學習的前輩，顯示她在綜藝圈也持續累積實力。23歲的林信寬於2023年新人選秀中以狀元之姿加盟雲豹隊，菜鳥球季便繳出場均雙位數得分的成績，並協助球隊奪冠，實力備受肯定。近期更完成長約續約，成為球隊重點培養核心。對於旗下藝人與同隊球員發展戀情，笑笑經紀人僅低調回應：「年輕人交友自由，保持正面看待。」未正面否認，也讓外界解讀2人關係已相當明朗。