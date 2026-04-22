元大投信旗下指標 ETF 元大高股息（0056）本季配息調升至 1 元，今（ 22 ）天迎來最後買進日。受到加碼配息誘惑，0056 今日盤中股價衝上 42.31 元。目前 0056 受益人數已突破 156 萬大關，面對「42 元還能買嗎」的疑慮，理財達人陳重銘提醒，投資人應關注參與除息的兩大「生存關鍵」。
🟡 0056 參與除息重要時程表
🟡 0056 盤中站上 42.31 元！元大投信加碼引爆搶息熱潮
根據元大投信最新公告，0056 本季配息金額上調至 1 元，引發市場高度關注。想參與明日（4/23）除息、領取 1 元紅包的投資人，務必在今日收盤前買進。除息後，股價將自動扣除配息金額，而配息紅包則預計在 5 月 15 日入帳。
🟡 只看高息會吃虧？陳重銘揭露參與除息 2 大關鍵
面對 0056 股價站上 42 元高點，理財達人陳重銘表示，投資人在搶進前務必保持冷靜，別只看高配息數字，應檢視以下兩點：
🟡 避稅操作：這時間買更能省稅
除了陳重銘的風險提醒，專家也針對不同族群提出操作建議：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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|重要事項
|日期 / 數據
|備註
|最後買進日
|2026 / 04 / 22
|今日截止！收盤前需持有才可領息
|今日盤中股價
|42.31 元
|單季配息率約 2.36%
|除息交易日
|2026 / 04 / 23
|明日開盤價將扣除 1 元配息
|收益發放日
|2026 / 05 / 15
|股息正式撥入銀行帳戶
根據元大投信最新公告，0056 本季配息金額上調至 1 元，引發市場高度關注。想參與明日（4/23）除息、領取 1 元紅包的投資人，務必在今日收盤前買進。除息後，股價將自動扣除配息金額，而配息紅包則預計在 5 月 15 日入帳。
🟡 只看高息會吃虧？陳重銘揭露參與除息 2 大關鍵
面對 0056 股價站上 42 元高點，理財達人陳重銘表示，投資人在搶進前務必保持冷靜，別只看高配息數字，應檢視以下兩點：
- 能否持續：每季是否能維持穩定高配息？
陳重銘提醒，一次性的配息暴衝並不代表長期報酬。投資人應關注 ETF 成分股的獲利能力與平準金庫存，確認未來每一季是否具備持續發放高息的能力，避免陷入「領了這季、沒了下季」的陷阱。
- 填息能力：避免「領了股息、賠了價差」
「填息才是真賺！」陳重銘強調，如果 ETF 除息後股價無法回到 42 元的高點，那只是將口袋裡的錢換成股息，並無實質獲利。投資人應評估目前 42 元的價位是否已透支未來漲幅。
除了陳重銘的風險提醒，專家也針對不同族群提出操作建議：
- 大額投資人： 42.31 元的高價加上 1 元配息，容易觸發二代健保補充保費與高額所得稅。專家建議，這類投資人可考慮在明日（4/23）除息後進場，屆時股價因扣息而「打折」，還能省下稅務支出。
- 小資族： 若所得稅率低，今日進場搶息雖成本略高，但通常具備退稅優勢，仍是存股族加薪的管道。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。