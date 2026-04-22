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川普的粗俗威脅與爭議言論

砲轟教宗引起反彈

美國在下半年即將迎來期中選舉，不過根據最新民調顯示，由於美國總統川普（Donald Trump）在伊朗戰爭期間的性格表現，以及他與教宗良十四世（Leo XIV）的爭端，讓越來越多美國人對他感到質疑，衝擊他的民意支持度，近日已跌到任內最低點。路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調於20日結束，此次為期6天的調查共訪問了全美4557名成年人，誤差範圍為正負2個百分點。值得注意的是，此份民調是在美伊之間脆弱的停火期間進行的，該協議原定於週二到期。結果顯示，僅有36%的美國人認可川普的施政表現，與一個月前持平，不支持川普的比例高達62%。川普本屆任期的最高支持率為47%，出現在2025年1月20日就職後不久。自從川普政府與以色列於2月對伊朗發動戰爭並導致汽油價格飆升以來，川普一直承受巨大壓力。民調顯示，約36%的美國人支持美國對伊朗的軍事打擊，而4月10日至12日的民調結果則為35%。不過川普近幾週發言多次情緒失控明顯，民調顯示，在川普一系列情緒爆發後，包括部分共和黨支持者在內，許多美國人對於川普的性格與精神敏銳度表達擔憂。僅有26%美國人認為川普「性情溫和」。共和黨支持者在這一問題上存在分歧，53%認為他溫和，46%則不認同；民主黨人中則僅有7%認為川普脾氣沉穩。川普近來不僅在社群媒體上威脅要抹除伊朗文明，還在教宗良十四世批評伊朗戰爭後，反擊教宗對犯罪行為表現軟弱。川普甚至曾以粗俗的言語威脅要摧毀伊朗境內所有的橋樑與發電廠。今年早些時候，他曾因要求併吞格陵蘭而威脅對北約盟友丹麥動用武力，引發盟國恐慌。整體而言，51%受訪者認為川普的思維敏捷度在過去這一年之間已見下滑；14%的共和黨人、85%的民主黨人、54%的無黨派受訪者如此看待川普。川普對教宗的攻擊性言詞引發關注，部分原因是美國人對教宗的好感度普遍高於川普。60%受訪者對於良十四世抱持正面評價，僅36%對川普有好感。加州州長紐松、前副總統賀錦麗等民主黨名人，好感度也落後教宗。此外，民調發現僅有16%的美國人支持川普曾威脅過的「退出北約」舉動。白宮尚未對此民調結果做出回應。伊朗戰爭引發的汽油價格飆升已衝擊大多數美國人的個人財務。川普在處理生活成本方面的支持率僅為26%，與其歷史最低點持平。同樣，只有26%的受訪者認為在伊朗採取的軍事行動符合經濟效益；僅25%的受訪者認為打擊伊朗會讓美國變得更安全。