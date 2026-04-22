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休士頓太空人牛棚大將鄧愷威，今（22）日面對克里夫蘭守護者，在休息一日情況下中繼登板，不僅先化解失分危機，還吃下2.2局無安打無失分，讓相當欣賞鄧愷威的資深主播卡拉斯（Todd Kalas）狂讚其表現，與球評大玩諧音梗，鄧愷威上戰20日面對聖路易紅雀，主投2局狂飆3K無失分，休息1日情況下，又於第五局一二壘有人時登板，面對馬蒂內茲（Angel Martínez）、奈勒（Bo Naylor）連續飆出2K化解失分危機，全場歡聲雷動。下個半局鄧愷威續投，連續解決3位打者，其中僅用1球就讓史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲出飛球出局，以及讓美聯最佳新人獎熱門狄羅特（Chase DeLauter）打出一壘滾地被刺殺，總計用10球就投完一局。在鄧愷威投完1.2局無失分後，太空人主播卡拉斯提到，「考量到鄧愷威才休息1天，太空人可能會換投。」想不到第七局鄧愷威繼續待在場上，讓後者大吃一驚，鄧愷威最後續投第七局沒讓教練團失望，雖然對首名打者投出保送，但隨後製造雙殺，再解決最後一棒，總計用31局就吃完2.2局，無安打無失分還飆出2K。卡拉斯也大讚，