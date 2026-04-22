休士頓太空人牛棚大將鄧愷威，今（22）日面對克里夫蘭守護者，在休息一日情況下中繼登板，不僅先化解失分危機，還吃下2.2局無安打無失分，讓相當欣賞鄧愷威的資深主播卡拉斯（Todd Kalas）狂讚其表現，與球評大玩諧音梗，「『愷』實在是太『威』了！」，並稱讚鄧愷威就是太空人今年最可靠的後援投手。

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鄧愷威中1日登板2.2局無失分　全場歡聲雷動

鄧愷威上戰20日面對聖路易紅雀，主投2局狂飆3K無失分，休息1日情況下，又於第五局一二壘有人時登板，面對馬蒂內茲（Angel Martínez）、奈勒（Bo Naylor）連續飆出2K化解失分危機，全場歡聲雷動。

下個半局鄧愷威續投，連續解決3位打者，其中僅用1球就讓史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲出飛球出局，以及讓美聯最佳新人獎熱門狄羅特（Chase DeLauter）打出一壘滾地被刺殺，總計用10球就投完一局。

『愷』實在是太『威』了　太空人主播狂讚：最可靠的後援投手

在鄧愷威投完1.2局無失分後，太空人主播卡拉斯提到，「考量到鄧愷威才休息1天，太空人可能會換投。」想不到第七局鄧愷威繼續待在場上，讓後者大吃一驚，「鄧愷威居然繼續留在投手丘上，他投出5上5下，但教練還想要更多。」一旁球評則笑說，「『愷』實在是太『威』了！投得好就繼續吧！」

鄧愷威最後續投第七局沒讓教練團失望，雖然對首名打者投出保送，但隨後製造雙殺，再解決最後一棒，總計用31局就吃完2.2局，無安打無失分還飆出2K。卡拉斯也大讚，「鄧愷威擅長用隊友的守備製造出局數，他才休息1天而已，他就是太空人今年最可靠的後援投手。」


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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。