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新北市板橋區溪北公園今（22）日清晨驚傳命案！一名男子被發現倒臥在公園內溜滑梯旁，全身是血、一動也不動，嚇壞前來晨運的民眾，當場報警求助。警消趕抵現場時，男子已明顯死亡，現場氣氛凝重，警方隨即封鎖現場展開調查。據了解，事發時間約在清晨5時2分許，最先發現的民眾原本準備進行晨間運動，卻意外目擊男子倒臥血泊，頸部與腹部有多處疑似刀傷，身旁還留有一把水果刀，畫面怵目驚心。警方初步採證後確認，死者為38歲楊姓男子，並通知家屬到場協助釐清身分及後續事宜。警方進一步調閱監視器發現，楊男於前一晚約10時許進入公園後，便未再離開現場。綜合現場跡證與監視器畫面，初步研判全案無外力介入，傾向為輕生案件，但確切死因與事發經過，仍待檢警進一步相驗與調查釐清。目前警方已完成現場初步採證，並持續調閱周邊監視器畫面，以釐清事發過程與是否有其他關鍵線索，全案後續將報請檢方相驗，進一步確認死因。