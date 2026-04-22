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▲鄧愷威本場2.2局無失分，防禦率下修至1.65，完美表現讓他登上太空人官網。（圖／擷取自太空人官網）

27歲台灣旅美好手鄧愷威，今（22）日在中一日情況下登板化解危機，總計2.2局無失分，賽後防禦率下降至1.65。本季鄧愷威轉戰後援投出一片天，防禦率、每局被上壘率、三振3項指標數據，全部空降太空人牛棚投手第一，甚至力壓終結者桑托斯（Enyel De Los Santos），好表現也讓他登上太空人球隊官網，被評選為「今日最佳投手」。鄧愷威20日對紅雀主投2局狂飆3K無失分，休息一天後，又在第五局太空人面臨一二壘有人、1出局失分危機下緊急登板，連續送出2K化解危機，後續更直接扛下2局投球任務，總計2.2局投球、沒有被打出任何安打無失分，表現堪稱完美。鄧愷威讓太空人得以帶著4：2領先進入第八局，教練團提早讓終結者桑托斯上班，結果只投0.1局核爆3分退場，後續接手的布局投手金恩（Bryan King）也壓不住場面再失3分，太空人單局丟掉6分，最終5：8被逆轉吞敗。攤開太空人牛棚陣容，鄧愷威原本在防禦率項目上些微落後給桑托斯、金恩，但後2人今天大爆炸後，防禦率都暴漲到4以上，反觀鄧愷威進一步下修至1.65。鄧愷威本季做為長中繼人選，堪稱勞苦功高，除了10場出賽、16.1局投球局數原本就是隊內牛棚第一，本場賽後評估後援投手的3項關鍵指標，防禦率（1.65）、每局被上壘率（0.80）與三振（16次），全部都空降隊內第一，遠優於終結者桑托斯，ERA+更突破250。賽後太空人官網也將鄧愷威評選為今日最佳投手，若按照此態勢投下去，鄧愷威不僅不會重回先發輪值，其高三振率、具備頂級球路搭配（速球＋橫掃球）的特點，比起恐右症的桑托斯，明顯是更合適的終結者人選。