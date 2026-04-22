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效力於芝加哥白襪隊的「村神」村上宗隆火力持續全開，於今（22）日對陣亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，敲出本季個人第9支全壘打。這記強勁的右外野全壘打不僅達成個人本季首次連續4場開轟的神勇表現，更以生涯前23場比賽敲出9轟的驚人效率，正式打破由大谷翔平所保持的日籍球員初登場全壘打紀錄。村上宗隆今日擔任先發第二棒一壘手，在二局下半、球隊領先4分且兩人出局的情況下，面對響尾蛇投手擊出一記初速高達113英里（約182公里）的超速平飛球。這顆球以30度仰角直射右外野看台，飛行距離長達426英尺，連原本反應冷淡的客場球迷都被這股怪力震懾，全場爆發出雷鳴般的掌聲與驚嘆聲。根據大聯盟官網記者莎拉·蘭格斯（Sarah Langs）統計，村上在大聯盟生涯前23場比賽中累積9轟，超越了大谷翔平當年的6轟紀錄；若以此效率換算，整季全壘打數預計將突破60大關。目前他不僅是白襪隊的進攻核心，更是大聯盟目前最具威脅性的左打者之一。回顧村上宗隆赴美前的職棒生涯，他在日本職棒已是傳奇代名詞。2022年，年僅22歲的他便以單季56支全壘打，打破了由傳奇名將王貞治高懸58年的日籍選手紀錄，並成為日職史上最年輕的「三冠王」。最令球迷津津樂道的，莫過於他曾達成世界職棒罕見的「連5打席全壘打」神蹟。帶著「日本第一強打」頭銜挑戰最高殿堂，村上並未經歷長期的適應期，反倒將其在NPB展現的強大長打天賦無縫接軌至大聯盟。從開季的前三場連續開轟，村上正用球棒證明，他不僅能打破日本前輩的紀錄，更有實力在MLB歷史中刻下屬於自己的名字。