我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者今（22）日在季後賽首輪第二戰中，迎來了屬於他們的英雄！年僅22歲的後衛亨德森（Scoot Henderson）火力全開，以17投11中的驚人準星狂砍生涯新高31分，率領拓荒者以106：103擊敗單季62勝的聖安東尼奧馬刺，不僅讓系列賽回到1比1平手，更讓全美媒體意識到亨德森已經完成了從「潛力股」到「季後賽核心」的蛻變。亨德森此役的表現引發了NBA圈內的強烈反應。知名球評歐康納（Kevin O'Connor）在社群媒體上連續發文驚嘆：「亨德森真的太強了！」隨後更補上一句「我的天啊！」來表達內心的震撼。記者奧爾森（Kellan Olson）則稱這場比賽為「亨德森復仇系列賽」，表示看他的表現完全是一種享受。對於拓荒者球迷而言，這場比賽的意義不只是數據。作為西區第7種子，面對第2種子的強大對手，亨德森在客場展現了無與倫比的心理素質。相較於首戰文班亞馬（Victor Wembanyama）狂砍35分的光芒，亨德森在第二戰不僅帶走勝利，還交出31分、1抄截、1火鍋的全面成績。他在球場上的侵略性，成功將聚光燈從聖安東尼奧轉移回波特蘭。在比賽過程中，當隊友阿維迪亞（Deni Avdija）出現傷病疑慮時，亨德森毫不猶豫地接管進攻，持續對馬刺防線施加壓力。他展現出的自信心與決斷力，正是拓荒者球團長期以來期盼在重大比賽中看到的特質。隨著文班亞馬因受傷倒下，系列賽即將回到波特蘭，全美都在看這位22歲的新星，是否能持續主宰全場，創造屬於拓荒者的奇蹟。