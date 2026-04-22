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國民黨北市松信區議員初選5搶2，市黨部今（22）日公布結果，最終由國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線；另名國民黨前發言人楊智伃則屈居第三，受訪時更是淚崩不止，坦言自己起步比較慢，很多人在地方耕耘很久，但她是勇敢的年輕女力，會把這次結果當作很好的歷練跟過程，也會尊重這次的結果。國民黨北市黨部今早10時在市議會黨團辦公室公布松信區初選民調結果，依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038。國民黨北市黨部主委戴錫欽會後受訪時說，這次初選獲得提名的是李明璇跟許原榮兩位同志，另外三位同志也非常優秀、非常努力。這段期間，大家勝不驕敗不餒，他們要共同團結，也希望松山信義所提名的不管是現任或新人五席能夠全上。媒體詢問第三名的國民黨前主席朱立倫子弟兵、前發言人楊智伃心情如何，接下來下一步，她先是說讓當選的同志跟大家發言，隨後被問到是否哭過時，她自嘲「我每天都在哭」，但接著開始泛淚，表示恭喜當選的好朋友，大家本來就是黨內很好的同志。過程當中，她學習到很多，很感謝幫顧電話的每一位好朋友。楊智伃隨後淚崩坦言，自己本來起步就比較慢，很多人在地方耕耘很久。她本來就是一個勇敢、敢戰、敢衝的年輕女力，相信在不管哪個地方，國民黨都期待這樣的新世代出現，這次的結果，她會當作人生一個很好的歷練跟過程，成為人生的養分，感謝在松山信義認識的所有不管是里長、志工、鄰長，還有所有的黨部的好朋友，她真的很感謝這一路以來幫助的人。所以她的心情就是這樣，就是感謝，就是感謝。戴錫欽則安慰表示，她覺得像楊智伃等他們幾位其實都還非常年輕，將來有很多的機會來爭取為選民服務的機會，黨內也有很多非常重要的職務需要他們來共同幫忙獲勝的李明璇也難掩激動哽咽說，謝謝一路以來給她支持的好朋友，也要特別感謝其他四位很優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目最競爭的松山信義初選，能夠變得這麼的有意義。李明璇說，今天不是勝利，只是拿到門票，接下來大選才是最重要的，共同目標是讓國民黨大勝利，讓台北市長蔣萬安高票連任，接下來要繼續一步一腳印，用她的全心全力一萬倍努力，接下來要十萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。