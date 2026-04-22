國民黨北市松信區議員初選5搶2，市黨部今（22）日公布結果，最終由國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線；另名國民黨前發言人楊智伃則屈居第三，受訪時更是淚崩不止，坦言自己起步比較慢，很多人在地方耕耘很久，但她是勇敢的年輕女力，會把這次結果當作很好的歷練跟過程，也會尊重這次的結果。
國民黨北市黨部今早10時在市議會黨團辦公室公布松信區初選民調結果，依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038。
國民黨北市黨部主委戴錫欽會後受訪時說，這次初選獲得提名的是李明璇跟許原榮兩位同志，另外三位同志也非常優秀、非常努力。這段期間，大家勝不驕敗不餒，他們要共同團結，也希望松山信義所提名的不管是現任或新人五席能夠全上。
媒體詢問第三名的國民黨前主席朱立倫子弟兵、前發言人楊智伃心情如何，接下來下一步，她先是說讓當選的同志跟大家發言，隨後被問到是否哭過時，她自嘲「我每天都在哭」，但接著開始泛淚，表示恭喜當選的好朋友，大家本來就是黨內很好的同志。過程當中，她學習到很多，很感謝幫顧電話的每一位好朋友。
楊智伃隨後淚崩坦言，自己本來起步就比較慢，很多人在地方耕耘很久。她本來就是一個勇敢、敢戰、敢衝的年輕女力，相信在不管哪個地方，國民黨都期待這樣的新世代出現，這次的結果，她會當作人生一個很好的歷練跟過程，成為人生的養分，感謝在松山信義認識的所有不管是里長、志工、鄰長，還有所有的黨部的好朋友，她真的很感謝這一路以來幫助的人。所以她的心情就是這樣，就是感謝，就是感謝。
戴錫欽則安慰表示，她覺得像楊智伃等他們幾位其實都還非常年輕，將來有很多的機會來爭取為選民服務的機會，黨內也有很多非常重要的職務需要他們來共同幫忙
獲勝的李明璇也難掩激動哽咽說，謝謝一路以來給她支持的好朋友，也要特別感謝其他四位很優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目最競爭的松山信義初選，能夠變得這麼的有意義。
李明璇說，今天不是勝利，只是拿到門票，接下來大選才是最重要的，共同目標是讓國民黨大勝利，讓台北市長蔣萬安高票連任，接下來要繼續一步一腳印，用她的全心全力一萬倍努力，接下來要十萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。
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國民黨北市黨部主委戴錫欽會後受訪時說，這次初選獲得提名的是李明璇跟許原榮兩位同志，另外三位同志也非常優秀、非常努力。這段期間，大家勝不驕敗不餒，他們要共同團結，也希望松山信義所提名的不管是現任或新人五席能夠全上。
媒體詢問第三名的國民黨前主席朱立倫子弟兵、前發言人楊智伃心情如何，接下來下一步，她先是說讓當選的同志跟大家發言，隨後被問到是否哭過時，她自嘲「我每天都在哭」，但接著開始泛淚，表示恭喜當選的好朋友，大家本來就是黨內很好的同志。過程當中，她學習到很多，很感謝幫顧電話的每一位好朋友。
楊智伃隨後淚崩坦言，自己本來起步就比較慢，很多人在地方耕耘很久。她本來就是一個勇敢、敢戰、敢衝的年輕女力，相信在不管哪個地方，國民黨都期待這樣的新世代出現，這次的結果，她會當作人生一個很好的歷練跟過程，成為人生的養分，感謝在松山信義認識的所有不管是里長、志工、鄰長，還有所有的黨部的好朋友，她真的很感謝這一路以來幫助的人。所以她的心情就是這樣，就是感謝，就是感謝。
戴錫欽則安慰表示，她覺得像楊智伃等他們幾位其實都還非常年輕，將來有很多的機會來爭取為選民服務的機會，黨內也有很多非常重要的職務需要他們來共同幫忙
獲勝的李明璇也難掩激動哽咽說，謝謝一路以來給她支持的好朋友，也要特別感謝其他四位很優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目最競爭的松山信義初選，能夠變得這麼的有意義。
李明璇說，今天不是勝利，只是拿到門票，接下來大選才是最重要的，共同目標是讓國民黨大勝利，讓台北市長蔣萬安高票連任，接下來要繼續一步一腳印，用她的全心全力一萬倍努力，接下來要十萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。