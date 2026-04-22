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因中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國取消航權，導致總統賴清德暫緩出訪友邦史瓦帝尼，引起美國政界強烈反彈。美國聯邦參、眾兩院多位重量級議員發聲，嚴厲譴責中共將民航航權「武器化」以孤立台灣，並直指部分國家屈服於北京壓力是「羞恥且危險」的行為。上個月才剛訪問過台灣的美國聯邦參議員匡希恆（John Curtis）發出警訊指出，中方施壓各國孤立台灣，再次證實威權體制不只在國內限縮自由，更試圖將控制力擴張至全球。他強調，若任由中國主導國際秩序，未來任何反對中共的人士，其言論與行動自由都將受到限制。聯邦眾院外交委員會共和黨與「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也發表聲明反擊，痛批此舉絕非正當的外交手段，而是赤裸裸的「經濟脅迫」；美方強調，美國將堅定與台灣站在一起，捍衛民主夥伴與國際社會自由往來的權利。聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）直接點名塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等三國。他痛批，這些國家向中共壓力低頭是「令人羞恥」的行為，並砲轟北京將航空安全作為鬥爭工具，作法極度魯莽且危險。長期挺台的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）特別針對模里西斯近期干預台灣航線、向中共靠攏的行徑表示憤慨。克魯茲認為，模里西斯的決定已嚴重損及美國利益，他強硬主張美國政府應採取對等的主權行動，對相關行為予以反制並追究相關官員責任。另外，友邦巴拉圭外交部也推文說，譴責中國以施壓及經濟脅迫導致台灣總統訪問史瓦蒂尼之飛行許可遭迫取消。巴拉圭重申支持台灣，以及各國自由交往的權利不應受到任何不當干涉。聖克里斯及尼維斯的尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）推文聲援台灣，表示部分國家的脅迫行為持續威脅全球安全，強調各國人民皆期盼和平，並呼籲讓和平得以實現，譴責來自任何來源的脅迫行動。