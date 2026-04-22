蘋果執行長庫克將於2026年9月1日卸下CEO職務，轉任Apple董事會執行主席，由硬體工程資深副總裁約翰·特納斯John Ternus接棒。面對外界揣測交棒是否與健康因素有關，根據外媒指出，庫克親自否認，並在員工大會上說明，自己選在此刻啟動交接，關鍵在於3大條件，包含產品方向、財務出色、接班人準備好等同時到位。 

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▲庫克9月1日起轉任董事會執行主席，CEO位置交棒給現年50歲的硬體工程資深副總裁約翰·特納斯。（圖／翻攝蘋果官網）
▲庫克9月1日起轉任董事會執行主席，CEO位置交棒給現年50歲的硬體工程資深副總裁約翰·特納斯。（圖／翻攝蘋果官網）
擔任蘋果執行長15年之久的庫克，日前公告將轉任Apple董事會執行主席，現任硬體工程資深副總裁特納斯將自2026年9月1日起接任執行長。蘋果表示，這項安排是經過審慎規劃的長期接班計畫，並已獲董事會一致通過。 

針對近來外界對庫克健康狀況的猜測，庫克在員工大會上親自澄清，強調自己「身體健康、精力充沛」，未來也計畫長期擔任新職務。他並表示，自己很高興能以執行主席身分繼續在蘋果服務。

為何現在交棒？庫克親揭3大原因

至於為何選在現在啟動CEO交接，庫克表示，他想完成「史上最佳的過渡」，庫克認為好的交棒時機，必須同時滿足3個條件：

第一，蘋果的產品路線圖必須「令人驚嘆」

第二，公司的財務狀況必須「非常出色」

第三，接班人特納斯必須「已經準備好擔任這個角色」

特納斯也發聲：蘋果即將再次改變世界

雖然卸下CEO職務，庫克並不會淡出蘋果。他在官方聲明與員工大會中都提到，未來將持續支援特納斯，協助處理部分公司事務，包含與全球政策制定者的溝通工作，也會在需要時分享自己的知識與經驗。 

即將接棒的特納斯則向員工表示，自己對於此時此刻接任感到非常興奮，並直言蘋果「即將再次改變世界」。他也強調，設計仍將是蘋果的核心，顯示新領導團隊短期內仍將延續蘋果既有的產品哲學與路線。 

▲即將接下CEO大位的特納斯向員工表示，自己對於此時此刻接任感到非常興奮，並直言蘋果「即將再次改變世界」。（圖／翻攝蘋果官網）
▲即將接下CEO大位的特納斯向員工表示，自己對於此時此刻接任感到非常興奮，並直言蘋果「即將再次改變世界」。（圖／翻攝蘋果官網）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...