我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺在季後賽首輪第二戰不僅以103：106敗給波特蘭拓荒者，更面臨核心球員文班亞馬傷退的致命打擊。名記查拉尼亞（Shams Charania）證實，文班亞馬（Victor Wembanyama）已確診為腦震盪。賽後馬刺主帥米奇約翰遜（Mitch Johnson）針對傷情表達了無奈，並直言球隊在場上的猶豫不決是輸球主因。比賽進行至第二節時，文班亞馬（Victor Wembanyama）在一次摔倒中臉部正面著地，下巴與側臉猛烈撞擊地板，起身後顯得步履蹣跚且有明顯暈眩感。隨即返回更衣室後，馬刺球團宣布其觸發「腦震盪保護協定」。根據聯盟自2022-23賽季後的嚴格規範，球員在確診後48小時內嚴禁參加任何比賽或全強度活動。根據腦震盪協定，球員必須在24小時後才能開始「漸進式恢復訓練」，從靜態單車到無對抗訓練，每一步都必須在完全無症狀的情況下進行。若出現任何症狀，則需退回上一步。專家猜測，文班亞馬（Victor Wembanyama）至少將缺陣一週，這意味著4月25日的G3與4月27日的G4，他極大機率無法出戰。談及文班亞馬是否缺席關鍵的第三戰，主帥米奇約翰遜並未給出明確答案，僅強調：「規定就是規定。這項規定的執行與檢查非常嚴格，我們會據此做好後續安排。」此役落敗被拓荒者扳平系列賽，約翰遜也檢討球員們的表現，「我們開局不像第一場那樣沉著冷靜，面對拓荒者顯得有些猶豫，整體步調完全不一致。」