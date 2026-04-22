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賴清德總統原訂於今（22）日率團前往我國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼，但專機飛越遭部分國家臨時取消，經評估後暫緩行程。對此，中國國台辦回應表示，對相關國家堅持一中原則的立場和做法表示讚賞。我與非洲友邦史瓦帝尼王國今年建交邁入58週年，適逢國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動，原訂於22日至27日期間訪問史瓦帝尼。不過專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）3國無預警臨時撤回，總統府21日宣布暫緩訪非行程，並譴責中國打壓。中國國台辦發言人張晗22日舉行例行記者會時，有記者提問「賴清德原擬竄訪史瓦濟蘭（史瓦帝尼），因有關國家拒絕發放飛行許可而取消給其包機。請問對此有何評論?」對此，張晗表示：「我們對相關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞。道多助，失道寡助。」他進一步強調：「事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。」