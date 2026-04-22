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總統賴清德原訂今（22）日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，但傳中國突對非洲施壓，導致航程經過的3個國家無預警撤銷我國元首專機飛航許可，出訪被迫暫緩。對此，中國外交部讚賞有關國家取消賴清德的飛行許可，強調「世界上早已不存在所謂中華民國總統」。賴清德原訂今應非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III)邀請，率團前往史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行。中國外交部今發布答記者問，針對賴清的取消對使瓦地尼的訪問，台灣當局稱在中國施壓下，相關國家臨時取消相關飛行許可做出回應。中國外交部表示，非洲除史瓦帝尼外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切。中國外交部表示，有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。中國國台辦發言人張晗也回應，我們對有關國家堅持一個中國原則的立場和做法表示讚賞。得道多助，失道寡助。事實再次證明，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。