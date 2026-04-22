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國民黨北市松信區議員初選5搶2，市黨部今（22）日公布結果，最終由國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮出線，另名發言人楊智伃則第三落敗。李明璇受訪時難掩激動，表示謝謝一路以來看著她一個人單打獨鬥到現在的朋友，今天不是勝利，只是拿到門票，會用十萬倍的努力爭取選民認同，她也在受訪結束後主動給淚崩的楊智伃送上擁抱。國民黨北市黨部今早10時在市議會黨團辦公室公布松信區初選民調結果，依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038。李明璇受訪時難掩激動哽咽說，到現在心情都還是很激動，很謝謝這一路以來給她支持，守電話的所有好朋友，這不是她一個人，而是很多很多在背後幫助我，然後看著她一路一個人單打獨鬥到現在，她要特別感謝其他四位很優秀的競爭者，讓這一場被全國矚目最競爭的松山信義的初選，能夠變得這麼的有意義。李明璇說，今天不是勝利，只是拿到門票，接下來大選才是最重要的，共同目標是讓國民黨大勝利，讓台北市長蔣萬安高票連任，接下來要繼續一步一腳印，用她的全心全力一萬倍努力，接下來要十萬倍的努力，爭取松山信義選民的認同。受訪完後，李明璇也主動和淚崩的楊智伃相擁抱7秒，給她鼓勵。