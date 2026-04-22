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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽今（22）日傳出腦震盪傷情，馬刺超級長人文班亞馬（Victor Wembanyama）對陣拓荒者時發生正臉著地的驚悚重摔，隨即觸發聯盟「腦震盪保護協議」。曾效力馬刺隊8年的雷納德（Kawhi Leonard），2017年也曾發生腦震盪傷情，不過僅休3天就回歸隊伍。勇士隊霍福德（Al Horford）2016年效力於塞爾提克時也曾發生腦震盪，受腦部損傷之苦休息長達2周。聖安東尼奧馬刺隊今（22）日季後賽驚傳噩耗，文班亞馬（Victor Wembanyama）在對陣拓荒者的次戰中，因卡位失衡面部重摔著地，隨即觸發聯盟「腦震盪保護協議」被迫退場。這場意外不僅讓馬刺球迷聯想起2017年3月11日主力雷納德（Kawhi Leonard）也因腦震盪傷退的歷史，一度也讓馬刺陷入戰力真空。當時雷納德出戰奧克拉荷馬市雷霆，於下半場防守位移中，左側頭部不慎遭到歐拉迪波（Victor Oladipo）肘擊，雖然沒有重摔情況，但隨即因腦震盪症狀休養，缺陣造成能縮小與西區龍頭金州勇士勝差的計畫受阻。雷納德當時也和文班亞馬一樣被外界評價是年度MVP大熱門人選，所幸雷納德僅休息3天就回歸，身體並無大礙。現效力於金州勇士老將霍福德（Al Horford）2016年10月也曾受腦震盪所苦，且不像雷納德如此幸運，霍福德受到腦部損傷影響至少1個月。當時霍福德還是塞爾提克球員，10月底練習時不幸傳出腦震盪傷情，11月6日客場出戰亞特蘭大老鷹時，第二節出現碰撞導致頭部受創。雖賽後第一時間檢測無礙，但霍福德卻在隔日早晨突然感到不適，霍福德經診斷後確認符合腦震盪特徵，必須即刻停賽。霍福德當時受訪稱，頭部以前也曾受到撞擊，但都沒有腦震盪症狀「我總是聽到一些說法，也看過一些紀錄片什麼的，但只有親身經歷才能真正理解。如果是腳踝或膝蓋受傷，我都能忍痛上場比賽。這沒什麼問題。但大腦受傷就有點不一樣了。」霍福德的腦震盪傷，情讓他直到當年11月16日時已缺陣了7場比賽，無法正常出賽，最後缺陣9場比賽，直到19日才正式傷復上場，休息將近兩周。一年後，霍福德又傳出類似的腦震盪傷情，對職業生涯有一定影響。