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休士頓太空人台灣強投鄧愷威今（22）日在面對克里夫蘭守護者的比賽中再次擔任「拆彈專家」！他在比賽中段臨危受命，繳出2.2局無安打的完美表現，不僅化解失分危機，防禦率更下修至優異的1.65。然而，即便鄧愷威成功固守防線，太空人後續牛棚卻集體「放火」砸鍋，最終慘遭逆轉吞敗。鄧愷威球威壓制力十足，但過度使用也讓主帥艾斯帕達（Joe Espada）有些心疼。此役5局下半，太空人陷入1出局一、二壘有人的失分危機，鄧愷威奉命上場救火。他展現極強心理素質，連續投出2次三振成功解除威脅。隨後他一路投完第7局，總計後援2.2局為本季最長局數，共投31球中有16顆好球，未被敲出安打，僅投出1次保送，收下本季第2次中繼成功。令人惋惜的是，接替登板的桑托斯（Enyel De Los Santos）與金恩（Bryan King）未能守住領先果實，接連砸鍋讓太空人到手的勝利付諸流水。本季太空人投手群深受傷兵困擾，鄧愷威（Kai-Wei Teng）至今出賽10場，投16.1局飆出16次三振，僅被敲出7支安打。數據顯示，鄧愷威的投球局數不僅是牛棚之最，更是全隊第3多，其1.65的防禦率更是後援投手群中最佳。主帥艾斯帕達（Joe Espada）賽後對他讚不絕口：「他表現一直很棒，執行力強，好球率也高。」今日太空人派出前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）掛帥先發，但他僅投3.1局便失2分退場。艾斯帕達直言，球隊目前面臨先發投不長、牛棚操過頭的窘境。本季太空人後援投手已吃下109.2局，位居大聯盟第3，但團隊防禦率卻是不理想的5.91。艾斯帕達感嘆：「我們希望能減少鄧愷威這種長局數的出賽，但唯一方法是先發投手要能撐過5局以上，不要過度操勞牛棚。」