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這顯然不是聖安東尼奧馬刺想要看到的局面！當球隊精神領袖文班亞馬（Victor Wembanyama）因腦震盪意外退場時，馬刺球迷原以為今夏簽下頂薪合約的福克斯（De'Aaron Fox）能化身超人拯救世界，沒想到卻迎來一場災難。福克斯在對陣拓荒者的末節決戰時刻徹底消聲匿跡，不僅讓球隊吞下敗仗，更讓那些從他簽約起就未曾停歇的酸民們，直接獲得了攻擊馬刺「整箱彈藥」。馬刺今夏重金簽下這位前國王球星，正是看中他的突破能力與關鍵時刻的得分爆發力。然而在對陣拓荒者的G2最後5分鐘，福克斯在進攻端完全斷線，沒有任何分數進帳。全場更繳出難堪的4次犯規與4次失誤。在教練團與年輕小將最需要領袖站出來穩住陣腳時，這位頂薪後衛卻選擇了隱身，導致馬刺在掌握局勢的情況下白忙一場。福克斯的外線投射始終不是強項，這在講求空間感的現代NBA中一直是被攻擊的弱點。雖然馬刺在本季靠著強大戰力取得西區第2種子，暫時掩蓋了這項疑慮，但當文班亞馬與巴恩斯（Harrison Barnes）相繼在比賽中倒下，馬刺需要有人突破得分時，福克斯卻被侷限在底角，無法發揮破壞力。外界開始質疑，馬刺是否不該把頂薪花在他身上，而是應該尋找更符合現代籃球體系的傳統射手。更令球迷憤怒的是，即便文班亞馬不在，馬刺也不該輸給這支不以進攻見長的拓荒者隊。拓荒者當家球星阿維迪亞（Deni Avdija）此役僅得13分，在對方核心表現失常的情況下，馬刺依舊守不住勝利。雖然這只是季後賽的一場比賽，不需要過度反應，但對於領取頂薪的福克斯（De'Aaron Fox）來說，他在球隊最需要他的時刻失職，這是不爭的事實。