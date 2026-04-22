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台中市警局第六分局長周俊銘因柯文哲「辣椒水事件」被拔官，傳聞將離開傷心地到台北市警局擔任警政監，但外界對於分局長身為勤務帶隊官，卻親自帶辣椒水仍感不解。據透露，當天上午柯文哲與妻子陳佩琪到豐原市場掃街時，曾有民眾嗆聲，周俊銘擔心環境更複雜的逢甲夜市出現意外狀況，臨時起意請領辣椒水，但直到當晚網路已炸鍋，他仍未自覺「禍首」竟是自己。周俊銘因辣椒水事件遭拔官，他自前天起請假一週，雖會接相熟友人的電話，但對辣椒水相關案情三緘其口，只感慨自己此時成了「風口上的豬」。台中市第六分局位於七期，轄內有市府、市議會，商業活動發達，勤務極繁雜，以往的分局長任內若未有大差錯，幾乎都可升官。據了解，原本前程看好的周俊銘將平調台北市警局，擔任非主管職的警政監，由於他已59歲，極可能在半年後申請退休。辣椒水事件發生後，不僅外界好奇周俊銘的動機，警界也感不解，甚至有警階較低的隊長私下感嘆「我自己都好多年不帶辣椒水了，不懂身居高位的分局長，為什麼要自己帶辣椒水？」台中市警局長吳敬田昨天受訪時面對外界疑問，僅強調周俊銘平日工作非常認真，他自己認為要應付突發狀況，才主動到市政派出所具領辣椒水，但工作認真與未立即承認錯誤是兩回事，他個人行為造成大家的動盪、警力的耗費，很不恰當，因此記過調職。但吳敬田的說法並未清楚解釋周俊銘的動機，據內部人員透露，當確認「凶手」是周俊銘時，從市警局到市府高層主管都感到不可思議，警方花不少時間確認他的動機，連最近有沒異常言行都調查了，最後才發現，癥結竟出在柯文哲當天上午的行程，他和太太陳佩琪陪民眾黨市議員參選人連小華到豐原菜市場掃街時，被民眾嗆聲。雖沒發生衝突，且柯文哲幾乎每場公開活動都有人嗆聲，但一向勤於任事的周俊銘，認為熱鬧的逢甲夜市比豐原菜市場相對複雜，為此主動具領辣椒水「以備不時之需」，未料拿到故障的耗品。17日晚間近9時，西屯區市議員參選人劉芩妤邊咳嗽邊喊「這是不是什麼辣椒粉的攻擊啊」！柯文哲也掩鼻急行，網路開始炸鍋。柯文哲一行離開後，第六分局立即展開調查，但忙了2、3個鐘頭，並未發現劉芩妤所說的「騎機車可疑男子」，晚間11時有媒體打電話表達關心，周俊銘還在電話中分析，認為直接惡意攻擊的可能性極低，並透露如果是辣椒水攻擊，被害者早就痛苦地在地上打滾了。沒多久，下屬就在路口監視器畫面找到分局長丟棄辣椒水的畫面，但當時周俊銘仍相信「攻擊者」另有他人。