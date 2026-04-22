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洛杉磯湖人今（22）日與休士頓火箭季後賽第2場開打，紫金大軍仍由詹姆斯（LeBron James）單核出戰，上半場一度領先多達15分，艾頓（Deandre Ayton）還上演「救贖之扣」，引爆全場歡聲雷動，但火箭第二節末段反撲，打出一波14：0攻勢，上半場湖人僅以54：51領先。湖人首戰靠著詹姆斯大三元發揮，107：98搶下系列賽開門紅，本場唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）繼續因傷缺陣，由41歲詹姆斯帶領一眾角色球員出戰，火箭則迎來當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）歸隊。湖人首節靠著先發後場組合史馬特（Marcus Smart）、射手肯納德（Luke Kennard）頂上火力空缺，取得33：26領先，第二節更一度靠著詹姆斯穿針引線，上半場最大分差達到15分，本季表現受到批評的先發中鋒艾頓，更與史馬特連線上演「救贖之扣」，湖人主場引爆歡呼聲。但火箭隨後由KD弧頂接球單打，搭配快攻取分，於3分鐘內打出一波14：0攻勢，將比分縮小至2分差，所幸湖人靠肯納德飆進關鍵三分，維持領先優勢，上半場打完湖人54：51領先。數據方面，詹姆斯上半場打18分鐘，拿到14分、6籃板、2助攻與1抄截，史馬特、肯納德扮演奇兵合計砍下29分，火箭則以KD半場20分最高，小史密斯（Jabari Smith Jr.）10分、4籃板。