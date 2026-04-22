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國民黨北市松信區初選結果出爐，由前發言人李明璇和立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。不過北市議員游淑慧昨認為，初選制度應納入「為黨服務經歷加權」，並直言目前初選制度35歲以下加權高達70%，對長年留在黨內、擔任幕僚助手的人才是「變相懲罰」。國民黨北市黨部主委戴錫欽今（22）日也直言，選前曾跟組發會還有黨中央反應加權制度，但作為地方黨部只能尊重，這樣的加權跟大選結果能否吻合，外面有不少討論，這部分有很大的檢討空間。國民黨北市黨部今早10時在市議會黨團辦公室公布松信區初選民調結果，依加權後民調為，李明璇52.598，許原榮36.752，楊智伃35.110，滿志剛16.308，李煥中15.038，由李明璇和許原榮勝出。不過過去曾擔任北市府幕僚的北市議員游淑慧，昨直言初選制度應納入「為黨服務經歷加權」，目前的初選制度，35歲以下最高加權可達70%。鼓勵年輕從政固然重要，但對於長年留在黨內、擔任幕僚助手的優秀人才來說，這反而像是一種「變相懲罰」，她建議為年輕人開管道的同時，也應對長期服務的幕僚給予重視。國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，所有的初選，不管是全民調或是民調題目，甚至新人跟青年加權的部分，包括他在內，很多地方黨部跟所有參與同志在選前都跟組發會、黨中央反應過，也有不同的思考跟建議，不管是青年加權的比重，或是說過去為黨服務的資歷等。戴錫欽說，最後還是要尊重黨中央公布的加權辦法，既然黨中央公布且全國一體適用，作為地方黨部只能尊重組發會所公布的加權比例，但這樣的加權比例跟大選結果能否吻合，外面有不少討論，這部分可以作為將來組發會在研究相關加權，怎麼更適切地反映真實狀況，並提出最優秀的候選人爭取勝選，這個部分有很大的檢討空間。2022年曾參加松信區初選，本次唯一沒有新人加權的北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛說，這次的遊戲規則他接受也承認，但他覺得是時候整體討論初選制度是否應修改了，看完自己的民調，不是自己不夠強，是制度不允許他在松山信義區深根，當大家都在加權時，他反而變成最弱勢的一個，他不是在抱怨，只是認為下一次年輕人應有更公平對待的機會。滿志剛說，如果全部都是新人，有需要加到100%嗎？民進黨是新人舊人一起選，最多也加到20%，但如果國民黨整個新人都一起比，全家100%，等於是沒有加，他覺得這才是需要討論的地方。