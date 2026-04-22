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今日紐約大都會在主場迎戰明尼蘇達雙城，原先大都會靠著當家游擊手林多（Francisco Lindor）在3局下的3分打點砲先馳得點，加上先發投手麥克萊恩（Nolan McLean）前5局展現強大壓制力，一度取得3：0領先。然而比賽進入後段風雲變色，麥克萊恩在6、7兩局遭遇亂流失分，9局上牛棚大將威廉斯（Devin Williams）更陷入控球大問題，上場連投3次保送並被敲出超前安打，最終一人都沒抓到就狂失2分退場。大都會終場以3：5不敵雙城，苦吞隊史自1980年以來最長的12連敗，排名持續在國聯東區墊底。大都會今天靠著林多（Francisco Lindor）3局下的3分砲先馳得點，加上新星麥克萊恩（Nolan McLean）前5局8K無失分好投取得領先優勢。然而6局上麥克萊恩挨了一發2分砲，7局上又被敲安追平，最終留下6.2局失3分飆10K退場。雙方平手至9局，大都會9上派出前洋基明星終結者威廉斯（Devin Williams），結果他一上場就狂丟保送，控球完全找不到準心，最終一人都沒解決就投3保送、挨1安失2分退場，大都會也遭到超前。近三場出賽威廉斯表現都不理想，合計1.1局的投球中狂失七分，目前防禦率已飆升至慘不忍睹的9.95。大都會陷入12連敗的絕望深淵時，唯一的好消息是強打索托（Juan Soto）預計於明日正式重返打線。身為球隊的核心支柱，索托的回歸被視為止住連敗泥沼的最後希望，球團期待他能補足打線斷層，帶領目前戰績墊底的紐約軍團重新找回贏球的節奏。